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 | Baran Aksoy

İstismar, cinayet, yıllardır saklanan gerçekler! Nagihan Uyğur’un katili dayısı çıktı: Üzerine beton dökmüş

Kütahya'da bir yıldır kayıp olan Nagihan Uyğur’un, dayısı Yaşar T. tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kızın cansız bedeninin, oturdukları evin girişindeki kuyuya atılarak üzerine beton döküldüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 11:45

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2011 yılında eşini öldürdüğü için cezaevinde bulunan Hatice Uyğur, Kütahya'nın Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak'ta akrabalarıyla yaşayan kızı Nagihan Uyğur'dan uzun süredir haber alamayınca durumu polise bildirdi.

20 KİŞİLİK ÖZEL BİR EKİP KURULDU

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genç kızın öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 20 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. Nagihan’ın yakınlarının ifadelerdeki çelişkiler üzerine sorgulanan Osman Ç. (37), Nagihan’ın babasının 2011’de annesi ve dayısı tarafından öldürüldüğünü, annesinin cezaevinde olduğunu, dayısı Yaşar Tekeli’nin (41) ise uzun süre firari kaldığını anlattı.

İstismar, cinayet, yıllardır saklanan gerçekler! Nagihan Uyğur’un katili dayısı çıktı: Üzerine beton dökmüş

DAYISI TARAFINDAN İSTİSMARA UĞRADI

Osman Ç., Nagihan’ın dayısı Yaşar Tekeli tarafından cinsel istismara uğradığını, olayın ortaya çıkmaması için aile bireylerinin ortak kararıyla 2023 yılı ekim ayında Yaşar Tekeli tarafından boğularak öldürüldüğünü iddia etti. Ayrıca cesedin, oturdukları ahşap evin zemin katındaki kuyuya atıldığını ve kendisinin de bu süreçte Yaşar Tekeli’ye yardım ettiğini söyledi.

İstismar, cinayet, yıllardır saklanan gerçekler! Nagihan Uyğur’un katili dayısı çıktı: Üzerine beton dökmüş

GENÇ KIZIN CESEDİ KUYUDA BULUNDU

Osman Ç'nin beyanları sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri, ailenin daha önce ikamet ettiği evdeki kuyuyu aradı. Üstü betonla kapatılan 5 metre derinliğindeki kuyuda Nagihan Uyğur'un cesedi bulundu. Kuyudan çıkarılan ceset, incelenmek üzeri İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İstismar, cinayet, yıllardır saklanan gerçekler! Nagihan Uyğur’un katili dayısı çıktı: Üzerine beton dökmüş

TUTUKLANDILAR

Katil zanlısı dayı Yaşar Tekeli'nin genç kızını babasını öldürmekten şubat ayında cezaevine konulduğu belirlendi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Osman Ç, Fatma Ç. (62), Emine Ç. (35), Havva T. (40), Halil T. (23), Efe Sıtkı T. (20) ve Havva Eylül T. (22) işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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