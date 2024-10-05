İstismar ve şiddet mağduru Sıla bebekten kötü haber geldi: Entübe halde tedavi görüyordu

05 Ekim 2024 19:07 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 19:51

Tekirdağ'da cinsel istismara ve şiddete uğradığı ortaya çıkan ve annesi tarafından bu bilgi sağlıkçılardan bile gizlenen Sıla bebek ile ilgili yürek yakan açıklama geldi. Annesi uyanamadığı sebebiyle hastaneye götürmüş sağlıkçıların genital bölgede fark ettiği morluklarla cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Sıla bebeğin son durumu nasıl? İşte detaylar...

Tekirdağ​'ın Malkara​ ilçesinde annesi tarafından istismara uğradığı gizlenen 2 yaşındaki Sıla bebekten herkesi üzen haber geldi. Tekirdağ Şehir Hastanesinde entübe halde bulunan bebeğin artık ilaçlara bile tepki vermediği ortaya çıktı. Teyzesi son durumla ilgili detayları açıkladı.

ANNESİ İSTİSMARI GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan olayda annesi Sıla bebeğin rahatsızlandığını söyleyerek hastaneye götürmüştü. Annenin "Bebeğim uyanmıyor" dediği ve istismarı gizlemeye çalıştığı ortaya çıkmıştı. Sağlık ekipleri genital bölgedeki ve vücut genelindeki izleri fark etmiş ve ihbarla korkunç detaylar ortaya çıkmıştı.

SILA BEBEĞİN SON DURUMU NE?

Sıla bebekle ilgili umutlar artık tükeniyor. Ailesi ve yakınları, yoğun bakımda entübe durumda olan Sıla'nın tedavisinden umutlu bir haber almak için hastane önünde bekliyor. Olayla ilgili soruşturma kapsamında anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişi tutuklu bulunuyor.

ARTIK İLAÇLARA TEPKİ VERMİYOR

Sıla'nın teyzesi Aslı Tatar, doktorlarla yaptıkları görüşme sonrasında, “Sıla artık ilaçlara da tepki vermiyor. Durumu her geçen gün daha da kritikleşiyor. Ama yine de kalbi attıkça bir umut var diyoruz. Tek dileğimiz, Sıla'dan iyi haberler almak. Doktorlarımızla sürekli görüşüyoruz ve iğne ucu kadar da olsa bir umut var diyoruz. Ancak bugün doktorlarımızla konuştuk ve Sıla'nın ilaçlara da artık tepki vermediğini öğrendik” dedi.

"HANİ SILA İÇİN NEREDE KİMSE YOK?"

Açıklama sırasında gözyaşlarını tutamayan Tatar, “Her telefon çaldığında, ‘Acaba Sıla'dan bir haber mi geldi?' diye yüreğimiz ağzımıza geliyor. Rabbim kimsenin başına vermesin, düşmanımın bile. Hele ki bir insanın canı kanı olunca. Doktorlarımız sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyor, insanların başına gelince bizim ciğerimiz kan ağlıyordu. Şimdi ise bizim başımıza geldi. Canımızın orada canı yanıyor. Ve her gün daha kötü haber alıyoruz. Hocalarımız mücadele ediyor sağ olsunlar. Hani Sıla için nerde kimse yok. Biz yalnızız burada, yapanlar cezaevinde. Yani bitti mi bu olay bu kadar mı? Sıla can çekişiyor. Hani insanlarımız neredeler. Canımız yanıyor. Her gün doktorlardan kötü haber alarak canımız yanıyor” diye konuştu.