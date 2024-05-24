İsviçre basını, Akıncı TİHA'yı dünya lideri olarak tanıttı

24 May 2024 04:36 - Güncelleme : 24 May 2024 04:41

Akıncı TİHA'nın başarısıyla gözler üzerine çevrildi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kaza geçirdiği helikopterin arama çalışmalarında görevlendirilen Akıncı TİHA'nın başarısı İsviçre basınında yer aldı. Almanca yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesi "Türkiye, insansız hava aracı üretiminde ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi" dedi.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı TİHA'nın başarısı Almanca yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesinde yer aldı.

Gazete, Akıncı TİHA'nın üzerindeki ısı sensörleri sayesinde kaza yerinin tespit edildiğine vurgu yaptı.

"İran, Rusya için ucuz insansız hava araçları üretiyor olabilir ama Türkiye bu alanda dünya lideri" ifadelerine yer verdi.

"YETENEKLERİNİ DÜNYAYA GÖSTERDİ"

Akıncı İHA'nın, İran'daki görevini başarıyla tamamlayıp yurda dönmesinin ardından, Van'daki üssüne inişi öncesinde gökyüzünde ay yıldız rotası çizdiği hatırlatılan haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Mümkün olduğunca kendine yeterli bir yerli savunma sanayisinin geliştirilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin bağımsız bir bölgesel güç olması yönündeki uzun vadeli hedefinin merkezi bir unsurudur. Özellikle Baykar tarafından üretilen İHA'lar bunda önemli bir rol oynuyor. Türk uçakları artık uluslararası pazarda da talep görüyor. Baykar tek başına ürünlerini 30'dan fazla ülkede satıyor. Tıpkı Azerbaycan ve Ukrayna'daki savaş görevlerinde olduğu gibi İran'daki arama operasyonu da Türk üreticisinin itibarına katkıda bulunacak. Cumhurbaşkanı Reisi'nin takip cihazı olmayan eski model bir helikopterle kaza geçirdiği ve ancak Türk yüksek teknolojisi sayesinde bulunabildiği komşu ülkeye karşı teknolojik avantaj çok açık. İran, Rusya için ucuz insansız hava araçları üretiyor olabilir ama Türkiye bu alanda dünya lideri. Türkiye, insansız hava aracı üretiminde ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi."

30'DAN FAZLA ÜLKEYE SATILIYOR

Haberde kazanın yaşandığı gece olay yerinde yoğun sis ve şiddetli rüzgar olduğu da hatırlatıldı.

Baykar'a ait Akıncı TİHA'nın, 12 kilometre irtifaya kadar çıkabildiği ve olumsuz hava koşullarında dahi 24 saate kadar havada kalabildiği belirtildi.

Neue Zürcher Zeitung, Türk iHA'larının uluslararası pazarda yoğun talep gördüğüne de dikkati çekti. Baykar'ın ürünlerini 30'dan fazla ülkeye sattığı ifade edildi.