İsviçre'deki provokasyona Selçuk Bayraktar'dan Nazım Hikmet'li cevap

03 May 2024 00:22 - Güncelleme : 03 May 2024 00:26

İsviçre'nin Winterthur şehrinde bir araya gelen PKK yanlısı gruplar, alışveriş sepeti üzerinde yer alan Bayraktar TB2 drone'unun bir modelini yakarak provokasyona imza attılar.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki insansız hava aracı (İHA) operasyonlarından duydukları rahatsızlığı ifade eden grup üyeleri, modeli ateşe verdikten sonra kutlama yaptı.

BAYRAKTAR'DAN TOKAT GİBİ CEVAP!

Bağrışlarıyla çevreye rahatsızlık veren gruba Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan tokat gibi cevap geldi.

Nazım Hikmet'in 'Kerem Gibi' şiirinden alıntı yapan Bayraktar, şu kıtaya yer verdi:

"Ben yanmasam,

Sen yanmasan,

Biz yanmasak,

Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa…"

FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Hakkari bölgesinin en değerli çiçeklerinden biri olan ters lale ile fotoğrafını kullanan Bayraktar daha önce de bu görüntüsü ile gündeme gelmişti.

Acıdan sonra ortaya çıkan kurtuluşu simgeleyen laleyi paylaşan Bayraktar'ın, 5 yılda teröristlerden temizlenen Zap Dağları'ndan göndermesi dikkat çekmişti.