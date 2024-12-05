İtalya'dan vize kararı! Başvurular hiçbir koşulda kabul edilmeyecek

05 Aralık 2024 08:44 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:09

İtalya'nın vize kararı yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencileri vurdu. İtalya'nın vize başvurularında yetkili iData, Türk öğrencilerin üç yıllık lisans ve yüksek lisans için yaptıkları vize başvurularının kabul edilmeyeceğini duyurdu.

İtalya'nın vize​ başvurularında yetkili iData, üç yıllık lisans​, yüksek lisans, Erasmus programları, tek derslik üniversite dersleriyle sanat ve müzik alanındaki programlar için ‘hiçbir koşulda’ vize başvurusunun kabul edilmeyeceğini duyurdu. Eğitim görmek isteyen öğrenciler yalnızca bir yıllık yüksek lisans, çok yıllı doktora programları, dil kursları ve bir yıldan kısa süren Erasmus programlarına yapılabilecek.

VİZE BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEK

iData’nın duyurusu şu şekilde:

“Eğitim başvurusu yapacak kişilerin dikkatine..

2 Aralık Pazartesi itibariyle ofislerimizden Üç yıllık lisans ve master (yüksek lisans), yıllık Erasmus programları, tek derslik üniversite dersleri ve Afam (sanat ve müzik alanındaki üniversite programları) için hiçbir koşulda vize başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sadece 1 yıl süreli üniversite yüksek lisans programlarına, çok yıllı doktora programlarına, dil kurslarına, foundation (hazırlık) programlarına ve bir yıldan kısa süren Erasmus programlarına başvurusu kabul edilecektir.”