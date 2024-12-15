İtalyan basınından dikkat çeken harita! Türkiye sınırları 2053'te nasıl olacak? 

15 Aralık 2024 07:28 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 07:38

İtalyan basını, 8 Aralık sonrası Türkiye'nin bölgesel stratejilerine dair dikkat çekici bir analiz yaptı. Suriye'deki gelişmelerin Türkiye açısından umut verici olduğunu belirtilirken PKK'nın geri çekilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova ile Tahran'a sağladığı üstünlüğe vurgu yapıldı.

Türkiye​'nin Beşar Esad​ rejiminin yıkılması sürecindeki rolü ve sonrasında Suriye​'de elde ettiği kazanımlar dünya basınında dikkatle takip ediliyor. Son olarak İtalyan medyası, Türkiye'nin bölgedeki rolü üzerinden ilginç tespitlerin yer aldığı bir habere yer verdi. Haberde 2053 yılında Türkiye'nin etki alanına ilişkin bir haritaya da yer verildi.

“TÜRKİYE BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2053”

Ülkede aylık oyarak yayımlanan politika dergisi Limes'te yer alan Haber, “Türkiye’nin Suriye Zaferinin Bilinmeyenleri” başlığıyla servis edilirken, Şam'ın düşüşünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıkça vurguladığı “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla uyumlu olduğu vurguszu yapıldı. Türkiye'nin bölgede politikasıyla en çok kazanan ülkelerin başında geldiği vurgulanan haberin en dikkat çeken kısmı ise “Türkiye Birleşik Devletleri 2053” başlıklı bir haritaydı. Haritada, Türkiye’nin etkisinin üç kıtaya yayıldığına dair ayrıntı dikkat çekti.

Haberde "Ankara sonunda Suriye savaşını kazandı. Şam'ın düşüşü "Türkiye Yüzyılı"nın başlangıcına işaret ediyor. Gizli servisler ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilen ve beyni yıkanan milisler Emevi başkentine doğru ilerlerken, cumhuriyetçi liderlerin eşi benzeri görülmemiş düşük profiliyle desteklenen zafer duygusu" denildi.

İSTANBUL'U BAŞKENT YAPTILAR

Haritada yapılan renk ayrımının çevirisi şu şekilde:

İlhak edilmiş bölgeler

Konfederasyon" devletleri (Rodos 12 Ada dahil)

Uydu devletler

Kuzey Kıbrıs

Mavi Vatan genişletilmiş deniz sahası

İlhak edilmiş adalar (Midilli, Sakız, Sisam, Batnoz-Kelemez ve Girit)

Doğuda Nahçıvan ve Zanzegur Koridoru'nun da unutulmamış olduğu dikkatlerden kaçmazken, Batıda Uydu Devletler, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Bosna-Hersek yer alıyor.

Yapılan haritada Türkiye'nin üç kıtaya yayıldığının altını çizen İtalyan basını, tüm bu resmin merkezine İstanbul'u koyarak bir Osmanlı göndermesi de yaptı.

Haberde Suriye ile 910 kilometrelik kara sınırını paylaşan Türkiye'nin, olayları yakından takip ettiği bilgisine de yer verildi.