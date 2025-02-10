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 | Banu Iriç

İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna acı veda: Korkunç paylaşım ortaya çıktı 'Eline sağlık' demişler

Kadıköy'de kaykay malzemeleri almak için gittiği pazarda vahşice öldürülen, İtalyan şefin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için cenaze töreni düzenlendi. Ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybeden gencin cenazesinde yakınları ona sevgisini anlattı. Cenazeye katılan Kaykay Federasyonu Milli Takımı Antrenörlerinden Tuncay Koçal, genci bıçaklayan kişinin arkadaşlarının "Eline sağlık" şeklinde paylaşımları olduğunu anlattı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 18:17

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın bıçaklanarak öldürülen oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy Belediye Başkan Ayşegül Ovalıoğlu, İtalyan Danilo Şef, aile yakınları, akrabalar ve 14 yaşındaki gencin arkadaşları katıldı. Oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Yasemin Akıncılar ve baba Andrea Minguzzi taziyeleri kabul etti.

 

"ÇOK ÖZEL BİR ÇOCUĞU KAYBETTİK"

Cenazeye katılan Kaykay Federasyonu Milli Takımı Antrenörlerinden Tuncay Koçal "14 yaşında pırlanta gibi bir gencimizi kaybettik. Bunların hepsinin sebebi gençlerimize teşvik eden birçok unsur var. Suç işledikçe daha çok statü kazanmaları, bazılarının suçluyu öven videolarının sonucu diye düşünüyorum. Bunun son olmasını istiyoruz. Ahmet çok iyi bir kaykaycıydı. Baya emek isteyen bir iş bu. 3 dil bildiğini biliyorum. Çok özel bir çocuğu kaybettik diyebilirim. Biz bir Ahmet kaybettik ama başka Ahmetler kaybolmasın. Özellikle sentetik uyuşturucular, internette suçluyu öven videolar gibi şeylerin kaldırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Ahmet'i öldüren zanlının arkadaşlarının yaptığı sosyal medya paylaşımlarına da tepki gösteren Koçal, "Suçun işlendiği gün çocuğun arkadaşlarının paylaştığı sosyal medya postlarını gösterdiler. 'Eline sağlık' 'arkandayız'. Bunları paylaşabilmeleri bile çok aşağılıkça. Bunları bir şekilde engellemek lazım. Hep olanlar iyilere oluyor" şeklinde konuştu.


 

"KAYKAYI BULAMADIK"

Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı Berk Demir sürekli birlikte kaykay yaptıklarını anlatarak, "Beraber kaykay yapardık. Birlikte yemek yerdik. Dosttuk gerçekten. Kaykay hobisiydi. O gün de elinde kaykay vardı. O kaykayı bulamadık. İnşallah bulacağız. O kaykay bizim için de çok değerli. Ahmet iyi bir arkadaştı bizim için" dedi.
Minguzzi ailesinin komşusu bir kadın ise "Çok iyi bir çocuktu. Saygısızlığı olmayan bir çocuktu. 'Teyze sende kalabilir miyim' derdi. Hep benim evimde kalırdı. Çok üzüldük" ifadelerini kullandı.
 

Mattia Ahmet Minguzzi'nin naaşı kılınan cenaze namazı sonrası cenaze arabasına taşındı. Bu sırada anne Yasemin Akıncılar'ın son kez tabuta sarılarak öptüğü görüldü. 14 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedilmek üzere Bakırköy Osmaniye Mezarlığı'na götürüldü.

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