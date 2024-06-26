İtfaiye, asker ve köylü el ele korkutan yangın için seferber oldu!
Tunceli'de korkutan bir yangın çıktı. 100 dönümlük ekili alan zarar görürken, itfaiye, asker ve köylü el ele korkutan yangını kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Tunceli'de çıkan yangında, 100 dönümlük ekili alan zarar gördü. Yangın, Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri ile asker ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Olay, gece saatlerinde Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Dorutay köyü Gölbaşı mezrasında meydana geldi. Buğday tarlalarında başlayan yangını fark eden köylüler, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.
İNCELEM BAŞLATILDI
Ekipler, köylülerin de yardımıyla yangının etrafını çevirerek büyümesini engelledi. Kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Tedbir amacıyla bölgede itfaiye ekipleri hazır bekletilirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
100 DÖNÜM EKİLİ ALAN ZARAR GÖRDÜ
Yangında, 100 dönümlük ekili alanın zarar gördüğü belirtildi.