İtirafçı Yakup Öner: İmamoğlu yıllık 100 bin dolar gayriresmi maaş ödedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde Savcılığa ifade verdi.



"İMAMOĞLU'NDAN MAAŞIMA EK 100 BİN DOLAR GAYRİRESMİ MAAŞ ALDIM"

Öner ifadesinde 2019'dan sonra İBB'ye geçtiğini belirterek, "2014 yılından bu yana Ekrem İmamoğlu'na bağlı yapılar ile iyi ilişkilerim olmadı, birbirimizden pek haz etmezdik. 2020 yılında Ekrem İmamoğlu'yla yapmış olduğum şifahi anlaşmayla aldığım resmi maaşıma ek olarak 2024 yılına kadar yıllık 100 bin dolar gayri resmi bir maaş daha aldım. Bu maaşı aracısız, doğrudan kendisinden aldım. Bana verilen bu ek maaşın kaynağı ile ilgili bir bilgi yoktur. Kendisine bu paranın kaynağını sormadım'' dedi.



ADNAN OKTAR'IN KULLANDIĞI RUS MİLYARDERİN VİLLASI İÇİN TALİMAT

Boğaziçi İmar yetkililerinin kendilerine 2023'te, o dönem Adnan Oktar'ın kullanımında olan Vaniköy'deki bir villanın Rus iş adamı tarafından satın alınarak burada tadilat yapılması talebinde bulunduklarını ilettiğini söyleyen Öner, "İmamoğlu beni çağırarak bu görüşmeleri yürütmemi istedi. Biz bu talebi ilk olarak reddettik. Bu reddin üzerinden yaklaşık 1-2 ay sonra Cüneyt Y. isimli şahıs beni arayarak benimle görüşmek istediğini iletti. Kendisiyle buluştuk, yaptığımız görüşmede buluşmamızın amacının Vaniköy'deki villa olduğunu anladım.

Kendisine bu konuyu öncesinden reddettiğimizi söyledim. Bunun üzerine kendisi bana Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü söyledi. Ben de bu beyanı teyit ederek kendisiyle görüşmelere başladım. Kendisi yapının iskanlı olduğunu, iskanlı yapıya güçlendirme ruhsatı almak istediğini, bu görüşmeleri de mülk sahipleri adına kendisinin yürüteceğini söyledi.

Güçlendirme ruhsatı için Ekrem İmamoğlu ile yaptığım görüşmede kendilerinden büyük bir kreş (yaklaşık maliyeti o dönem itibariyle 700-800 bin dolar) yaptırılmasını istemem söylendi. Ben kendilerine bu talebi ilettiğimde bana bunun çok olduğunu, güçlendirme ruhsatının süreç açısından uzun zaman aldığını belirterek güçlendirme talebinden vazgeçtiklerini, basit onarım talebiyle yürümek istediklerini belirttiler. Ben bu talebi de Ekrem İmamoğlu'na ilettim.

Bunun üzerine bu şahıslardan küçük bir kreş (o dönem maliyeti itibariyle 500-600 bin dolar maliyetli) yaptırılması istendi. Ben bu talebi de Cüneyt Y.'ye ilettim. Bu görüşmeler neticesinde basit onarım ruhsatı bu şahıslara verildi. Bu görüşmeler benim açımdan burada sona ermiştir'' şeklinde konuştu.



" KONUYU FATİH KELEŞ'E İLETTİM"

İfadesine devam eden Öner, 2023 seçimleri öncesinde Büyükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde Karaağaç Mahallesi kurban kesim alanı üzerinde yol yapım gerekçesiyle izin verilen miktarın milyonlarca metreküp izinsiz hafriyat dökümü yapıldığını öğrendiğini söyleyerek, "Bunu öğrenmem üzerine konuyu Fatih Keleş'e ilettim. Burada usulsüz bir şekilde döküm yapıldığını, AK Parti meclis üyelerinin bu konunun üzerine gittiğini kendisine söyledim. Bu usulsüz döküm neticesinde ciddi paraların alındığı aşikardır.

"ELDE EDİLEN GELİRLER SEÇİM SÜRECİNDE USULSÜZ KULLANILDI"

Fatih Keleş'e bu konuyu iletmem sonrasında kendisi bana bu konuyu Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde Hasan Akgün ile beraber yürüttüklerini, bir sorun olmadığını, süreci kendisinin yürüttüğünü söyledi. Ben kendisine bunu Ekrem İmamoğlu'na ileteyim mi diye sorduğumda bana tekraren gerek yok, konuyu ben takip ediyorum demiştir.

Anladığım kadarıyla buradan elde edilen usulsüz gelirler seçim sürecinde kullanılmıştır. İstanbul'da hafriyat dökümleri İBB'nin uhdesinde İSTAÇ A.Ş.'de bulunması ve Büyükçekmece'de usulsüz döküm yapılması nedeniyle bu konu bana iletilmiş, bende bu vesileyle bu konuyu öğrenmiş bulundum.'' diye konuştu.



" İMAMOĞLU 'ORADAKİ SORUNLARI HALLEDECEĞİZ' DEDİ"

Öner ifadesinin devamında, "2019 yılından sonra İBB'de meclis aritmetiği muhalefetin güçlü olduğu için satış yetkisi, kiralama, tahsis yetkisi yapılamadığından bu konudaki usulsüzlük şu şekilde yapıldı:

Boş olan araziler üzerinde anlaştıkları şahıslara, sonrasında ecrimisil tahakkuk ettirmek suretiyle kullandırmak amacıyla anlaştıkları kişilere söz konusu arsaları işgal ettirdiler. Kimine birkaç sandalye atmak suretiyle göstermelik işgal yaptırdılar. Kimine büyük kapsamlı imalatlar yaptırmak suretiyle işgal gerçekleştirip sonrasında rayiç kira bedellerinin beşte biri ya da onda biri gibi rakamlara ecrimisil rakamı tahakkuk ettirerek, özellikle sahil bandındaki kıymetli arsaları bu şekilde hukuka aykırı bir yöntemle işgal ettirdiler. Bu sebeple yapılan bu işlemin kamuyu ne şekilde zarara uğrattığı ancak ecrimisil dosyaları üzerinde yapılacak bilirkişi incelemesiyle tam olarak ortaya çıkacaktır.

Genel olarak kasıtlı ve bilinçli bir usulsüzlük yapıldığı konusunda bu şekilde bilgi sahibiyim. Bu olaylar dönemin daire başkanı Ali Ayçiçek (İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı) tarafından yürütülmüştür. Ben bu usulsüzlükleri öğrendikten sonra İmamoğlu'na bu konuda bilgi verdim. Kendisi bana 'oradaki sorunları halledeceğiz' minvalinde bir cevap vermiştir" ifadelerini kullandı.