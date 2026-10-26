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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 18:35

İTO seçimleri nerede, ne zaman yapılacak? İTO başkan adayları listesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinin 27 Ekim 2026 Salı günü yapılması planlanıyor. İTO seçimleri nerede, ne zaman yapılacak? İTO adayları kim?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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İTO seçimleri nerede, ne zaman yapılacak? İTO başkan adayları listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 18:35

İstanbul iş dünyasının yakından takip ettiği seçimleri için gözler 27 Ekim 2026 tarihine çevrildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, oda seçimlerinin İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılmasının planlandığını belirtti. Seçim takvimiyle birlikte İTO başkan adaylarının kimler olduğu ve seçimlerin nerede gerçekleştirileceği de merak konusu oldu. Peki, İTO seçimleri ne zaman ve nerede yapılacak? İTO başkan adayları kimler? İşte seçim sürecine ilişkin ayrıntılar.

İTO SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in açıklamasına göre İTO seçimlerinin 27 Ekim 2026 Salı günü yapılması planlanıyor. Avdagiç, resmi duyurunun Fatih İlçe Seçim Kurulunun teyidinin ardından yapılacağını belirtti.

İTO seçimleri nerede, ne zaman yapılacak? İTO başkan adayları listesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () Kanunu kapsamında oda seçimlerinin dört yılda bir, 1 Ekim ile 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildiğini hatırlatan Avdagiç, İTO'nun da bu takvim doğrultusunda seçim hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

İTO SEÇİMLERİ NEREDE YAPILACAK?

İTO seçimlerinin İstanbul'un Yeşilköy semtinde bulunan İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleştirilmesi planlanıyor. Seçimlerin yapılacağı yer ve tarihe ilişkin resmi bilgilendirmenin, Fatih İlçe Seçim Kurulunun teyidinin ardından duyurulması bekleniyor.

İTO BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Ticaret Odası seçimleri öncesinde başkan adaylarının kimler olacağı da merak ediliyor. Şekib Avdagiç, mevcut İTO Başkanı olarak seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ancak seçimlerde yarışacak adayların tamamına ve adaylık durumlarının kesinleştiğine ilişkin doğrulanmış bir liste bulunmadan isimleri kesin aday olarak sıralamak doğru olmayacaktır. Adaylık sürecine ilişkin resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

ŞEKİB AVDAGİÇ'TEN İTO SEÇİMLERİ AÇIKLAMASI

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, oda seçimlerinin 27 Ekim 2026 Salı günü yapılmasının planlandığını açıkladı. Avdagiç, seçimlerin İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü ve resmi duyurunun Fatih İlçe Seçim Kurulunun teyidinin ardından yapılacağını belirtti.

Seçim sürecinde resmi takvim ve adaylık durumlarına ilişkin açıklamaların, İstanbul iş dünyası tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#İstanbul Fuar Merkezi
#tobb
#istanbul ticaret odası
#Şekib Avdagiç
#Fatih İlçe Seçim Kurulu
#Gündem
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