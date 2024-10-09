İyi hal indirimi kaldırılıyor mu? Bakan Tunç'tan açıklama geldi

09 Ekim 2024 12:45 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:54

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı sisteminde cezasızlık algısının giderilmesi konusunda çalışma yaptıklarını belirterek "Denetimli serbestlik, iyi hal ve cezasızlıkla mücadele, yargı reformu strateji belgesinde bir sonuca bağlanacak" açıklamasını yaptı.

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Adalet Bakanı Tunç​, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Yapılması planlanan Yargı Reformu​ Paketi hakkında konuşan Tunç, paketin ceza adaleti sisteminin sağlamlaştırmaya yönelik olacağını söyledi.

'DENETİMLİ SERBESTLİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ' AÇIKLAMASI

Yapılması planlanan yargı reformu hakkında bilgi veren Tunç, "Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili hazırlıklarımız son aşamada. Bir yıllık çalışmanın sonucu bu. Bütün taraflarla, yargı camiasıyla, vatandaşlardan gelen görüşler sonrasında oluşturduğumuz Yargı Reform Belgesi. Bunun içerisinde ceza adalet sisteminin etkinliğini daha da tahkim edecek düzenlemeler olacak.

Bahsettiğiniz cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik​ uygulamaları, iyi hal indiriminin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu Yargı Reformu Strateji Belgemizde bir sonuca bağlanacak" ifadelerini kullandı.

KADINA ŞİDDET KONUSU

Bakan Tunç kadına şiddet konusunda "Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Dolayısıyla kadınlarımızın şiddetten korunmasıyla ilgili cezaları artırmıştık. Kasten öldürme suçlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirmiştik, kasten yaralama ve diğer suçların cezasını da ağırlaştırdık. Bunun daha etkin uygulanması yönündeki çabalarımızı da sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.