İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor! Kayseri'nin ardından Cizre'den de toplu istifa geldi

03 Ekim 2024 15:19 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 15:22

İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor. Kayseri'de aralarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Talas Belediyesi Grup Başkanvekili, meclis üyeleri ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin de bulunduğu 8 kişi İYİ Parti'den istifa etti. Öte yandan Şırnak’ın Cizre İlçe Başkanı Giyasettin Kayaalp ve yönetimi de istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Talas Belediyesi Grup Başkanvekili Şahin Ülker, kendisi ile birlikte Talas Belediyesi Meclis Üyeleri Ramazan Bülbül, Yaşar Tuğrul Ercan, Mücahit Kısmet, Bünyamin Türkmen, Kurucu Başkan Yardımcısı ve İl Disiplin Kurulu eski Başkanı Mazhar Polat, Kocasinan Başkan Yardımcısı ve İl Disiplin Kurulu Üyesi Ayşegül Çakmak, İl Disiplin Kurulu Üyesi Abdullah Özsuveren'in İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEKLER

Aldıkları kararı sosyal medyadan duyuran Ülker, bağımsız olarak devam edeceklerini söyleyerek, "Katıldığımız günden bugüne kadar vatandaşlarımız için mücadele verdiğimiz partimizde ne yazık ki kişisel ikbal peşinde olanların etkisiyle çalışmalarımıza gereken desteği bulamadık. Yerelde ve genel merkezde vatandaşlarımızın taleplerine cevap verecek bir yapı oluşturulacağına dair inancımızı kaybettik. Bu şartlar altında vatandaşlarımızın hakkını daha güçlü savunabilmek adına mevcut partimizden istifa ederek yolumuza bağımsız olarak devam etme kararı aldık. Bu karar daha adil, şeffaf ve vatandaşın yanında olan bir siyaset için atılmış bir adımdır" dedi.

CİZRE'DE DE İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ

Öte yandan İYİ Parti Şırnak’ın Cizre İlçe Başkanı Giyasettin Kayaalp ve yönetimi de İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Giyasettin Kayaalp yaklaşık 7 yıldır İYİ Parti Cizre İlçe Başkanlığı görevinde bulunuyordu. Sosyal medyadan açıklama yapan Kayaalp "2017 yılından itibaren dava bilinci ile şerefle yürütmekte olduğum İyi Parti Cizre İlçe Başkanlığı görevinden, gördüğümüz lüzum üzerine bugün itibari ile yönetimimle beraber istifa etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna önemle duyurulur'' ifadelerini kullandı.