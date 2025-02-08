Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
01:31
İyileşti diye taburcu edildi, sandalyede hayatını kaybetti! O anların yayınlanması sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti
Tarih
01:03
Kar yağınca kayak keyfini paletle yaşadılar
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu Iriç

İyileşti diye taburcu edildi, sandalyede hayatını kaybetti! O anların yayınlanması sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti

Aydın’da özel bir hastanede ölen hastanın taburcu edilmesi herkesi şaşkına çevirdi. İddiaya göre oturduğu sandalyede vefat eden yaşlı bir hasta "taburcu edilerek" eve gönderilmek istendi. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 01:31
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 01:43

Aydın’da özel bir hastane yoğun bakımdaki hasta taburcu edildikten sonra tekerlekli sandalyede bekleme halindeyken hayatını kaybetti. Hasta yakınları yaşananlara tepki göstererek o anları kayıt altına aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

 30 Ocak’tan beri yoğun bakımda tedavi gören hasta, 6 Şubat’ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı gerekçesiyle taburcu edildi. Ancak iddialara göre, tekerlekli sandalyeyle acil servis girişinde bekletilen hasta aniden fenalaştı. Kamera kayıtlarına yansıyan anlarda, sağlık görevlileri ve hasta yakınlarının gözetiminde olan hastanın kırmızı alana alındığı, burada entübe edilerek 40-45 dakika boyunca müdahale edildiği, ancak tüm çabalara rağmen saat 11.40’ta hayatını kaybettiği görüldü.

Hastane yönetiminin ihmali olup olmadığı ve nasıl böyle bir hata yapıldığı konusunda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.  Bakanlığın "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Tekerlekli sandalye ile acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır. Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40'ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

İconİLİŞKİLİ HABER
Kar yağınca kayak keyfini paletle yaşadılar
Kar yağınca kayak keyfini paletle yaşadılar
ABD medyasından sızdı! Gazzeliler oraya taşınmak isteniyor
ABD medyasından sızdı! Gazzeliler oraya taşınmak isteniyor
Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü! 8 araç enkaz altında kaldı
Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü! 8 araç enkaz altında kaldı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Oscar Ödülleri 2025 yılı adayları belli oldu
Oscar Ödülleri 2025 yılı adayları belli oldu
2
Murat Yıldırım'ın partneri Hande Doğandemir oldu!
Murat Yıldırım'ın partneri Hande Doğandemir oldu!
3
Bahar dizisine yeni oyuncu! Timur'un ablası her şeyi değiştirecek
Bahar dizisine yeni oyuncu! Timur'un ablası her şeyi değiştirecek
4
Kızıl Goncalar'a yeni oyuncu! Ödüllü oyuncu Selim karakteriyle geliyor
Kızıl Goncalar'a yeni oyuncu! Ödüllü oyuncu Selim karakteriyle geliyor
5
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay eve köpek getirdi, Meryem'in sözlerine Sağlık Bakanlığından tepki geldi
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay eve köpek getirdi, Meryem'in sözlerine Sağlık Bakanlığından tepki geldi
Haber
08 Şubat 2025
Kar yağınca kayak keyfini paletle yaşadılar
Haber
08 Şubat 2025
ABD medyasından sızdı! Gazzeliler oraya taşınmak isteniyor
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih01:31
İyileşti diye taburcu edildi, sandalyede hayatını kaybetti! O anların yayınlanması sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti
Tarih01:03
Kar yağınca kayak keyfini paletle yaşadılar
Tarih00:53
ABD medyasından sızdı! Gazzeliler oraya taşınmak isteniyor
Tarih00:31
Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü! 8 araç enkaz altında kaldı
Tarih00:11
Dünya kulüplerinde görev yapan Jose Morais Türkiye’de! Bodrum FK'de yeni dönem başladı
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.