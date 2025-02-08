İyileşti diye taburcu edildi, sandalyede hayatını kaybetti! O anların yayınlanması sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti

Aydın’da özel bir hastane yoğun bakımdaki hasta taburcu edildikten sonra tekerlekli sandalyede bekleme halindeyken hayatını kaybetti. Hasta yakınları yaşananlara tepki göstererek o anları kayıt altına aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

30 Ocak’tan beri yoğun bakımda tedavi gören hasta, 6 Şubat’ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı gerekçesiyle taburcu edildi. Ancak iddialara göre, tekerlekli sandalyeyle acil servis girişinde bekletilen hasta aniden fenalaştı. Kamera kayıtlarına yansıyan anlarda, sağlık görevlileri ve hasta yakınlarının gözetiminde olan hastanın kırmızı alana alındığı, burada entübe edilerek 40-45 dakika boyunca müdahale edildiği, ancak tüm çabalara rağmen saat 11.40’ta hayatını kaybettiği görüldü.

Hastane yönetiminin ihmali olup olmadığı ve nasıl böyle bir hata yapıldığı konusunda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Bakanlığın "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Tekerlekli sandalye ile acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır. Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40'ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."