İyilik cezasız kalmadı! Yardım etmek istedi, darbedildi 

16 Temmuz 2024 18:17 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 18:20

Antalya'nın Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Seyhan Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, Devran Ağırman (25), bankamatikten para çektikten sonra evine doğru aracıyla ilerlerken, 2 kişinin bulunduğu bir motosiklet ıslak zeminde kayarak düştü.

Devran Ağırman, yardım etmek amacıyla aracından inmek üzereyken, kaza yapmalarına neden olduğunu iddia eden 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Ağırman, tanımadığı şahıslar tarafından darbedilirken aracına da bu kişiler tarafından zarar verildi.

Olayı anlatan Devran Ağırman, sokağa dönmek üzereyken kayarak düşen motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcunun bir anda kendisine saldırdığını belirtti.

"YARDIM ETMEK İSTERKEN SALDIRIYA UĞRADIM"

Ağırman, "Onların hızlı geldiğini ve üzerime doğru sürdüklerini gördüm. Ben sinyalimi yakmıştım. Tam dönerken motosiklet kaydı ve düştüler. Yardım etmek için aracı durdurup inmek üzereyken bir anda saldırıya uğradım. 'Yapmayın, benim hatam yok. Yardım etmek istiyorum' dedim ama dinletemedim. Çevreden gelenler zorla ayırdı. Bu sefer de aracı tekmeleyerek zarar vermeye başladılar" dedi.

"DÜŞÜNCE SİNİRLERİNİ BENCEN ÇIKARDILAR"

Yaşananların ardından darp raporu alan ve karakola giderek şahıslardan şikayetçi olan Ağırman, "Kayıp düşünce hınçlarını benden çıkardılar. Üstümü başımı yırttılar, gözümü bu hale getirdiler. Yetmedi araca da zarar verdiler. Aracı misafirler geleceği için kiralamıştım. Yüzüm, ensem ve kafamın çoğu yerinde darp izleri mevcut, darp raporumu da aldım. Ben bu arkadaşlardan şikayetçiyim. Aslında düştüklerinde çok korktum ve yardım etmek için arabadan ineceğim esnada bir anda oldu her şey. Allah'tan orada insanlar vardı da o şekilde kurtuldum. Arabanın haline bakarsanız 350 bin liralık masrafı var. Bir daha böyle bir olay yaşasam, bir daha arabamdan inip yardımcı olmak isterim. Araç benim değil, nasıl yaptıracağımı bilmiyorum. Şahısların son durumunu bilmiyorum, düştükleri için yaralandılar ve en son gördüğümde hastanedelerdi" diye konuştu.