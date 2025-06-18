İZBAN'da sigara cinayeti! Yolcuyu uyaran güvenlik görevlisi öldürüldü

İzmir'de şehir içi banliyö treni İZBAN'da sigara içen bir yolcu ile güvenlik görevlisi tartıştı. Sigara içen şahıs, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darbetti. Kafasından aldığı darbenin ardından durumu kötüleşen 44 yaşındaki güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Menderes ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. İZBAN'da sigara içeren yolcuyu uyaran güvenlik görevlisi darbedilerek öldürüldü.

TRENDE SİGARA İÇTİ

Olay dün saat 18.00 sıralarında Cumaovası İZBAN İstasyonu'nda meydana geldi. Trenin içinde sigara içen ve trenin kapılarını tutarak hareketini engelleyen Mehmet D. adlı bir yolcuya güvenlik görevlileri Adnan Menderes Havalimanı istasyonunda müdahale etti.

Cumaovası İstasyonu'nda trenden indirilen yolcu tüm uyarılara rağmen agresif tavırlarını sürdürdü. Bunun üzerine yolcu ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

ALDIĞI DARBELERLE YERE YIĞILDI

Yaşanan arbedede İZBAN'da görev yapan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç (44), göğsüne ve kafasına aldığı darbe nedeniyle yere yığıldı. Alsaç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN ACI HABER

Hastanede tedavi altına alınan ve anjiyo yapılan Alsaç'ın, göğsüne aldığı darbe sonucu damar yırtılması meydana geldiği bildirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alsaç, hayatını kaybetti. Alsaç'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.