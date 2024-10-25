İzleyenler kahkahaya boğuldu! Dev fare yolda yürüyenlerin üzerine böyle atladı

25 Ekim 2024 12:27 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 12:40

Edirne'de bir farenin insanların üzerine atladığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Saklandığı yerden fırlayarak insanları korkutan fareyi kedi ve köpekler ise görmezden geldi.

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Edirne​ merkez Mithatpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi​'nde kaydedilen görüntüler izleyenleri güldürdü. Bir köşede saklanan fare​ aniden fırlayarak insanların üstüne atladı. Kedi ve köpeğin fareyi umursamaması ise şaşkına çevirdi.

İZLEYENLER KAHKAHAYA BOĞULDU

O esnada yolda geçen vatandaşların koca fareyi görünce kaçmaları ise görülmeye değer anlar yaşattı. Kalabalık arasında dev fare aradan sıyrılarak gözden kayboldu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Vatandaşlardan İlyas Alırat, "Fareler binalar eski olduğu için buralarda yaşıyor. Tadilata geçilen binaların altından çıkıp insanların üzerine doğru sıçrıyorlar. Yetkililerin bu konu ile ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.

Ciğerci esnafı Kazım Ede, bölgenin eski yerleşim yeri olduğunu belirterek, "Daha önceleri yoktu, binaların alt kısımlarından çıktığını tahmin ediyorum. Burası eski bir mahalle farelerin olması da doğal, eski yapıların altından çıkıyor" ifadelerini kullandı.