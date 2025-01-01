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İzmer'de havaya ateş açmıştı! Tepk çeken yeni yıl magandası gözaltında

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ocak 2025 07:37 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 07:39

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeni yıl kutlamaları sırasında sokakta yürüdüğü esnada kurusıkı tabanca ile havaya mermi sıkan maganda, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir’de yeni yılın ilk dakikalarında çeşitli kutlamalar yapılırken, Bayraklı​ ilçesi Gümüşpala Mahallesi’nde ise sokakta yürüyen M.A., isimli bir şahıs kurusıkı tabanca ile 2 el havaya ateş açtı. Vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen M.A.'ya idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, magandanın havaya ateş açtığı anlar, yeni yıl kutlamalarını cep telefonu ile çeken bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde geniş bir meydanda tek başına yürüyen şahsın etrafa aldırış etmeden iki el ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
bayraklı

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