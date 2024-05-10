İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 May 2024 03:00 - Güncelleme : 10 May 2024 03:03
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında biri çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
39 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki biri çocuk 39 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı