İzmir Başsavcılığı harekete geçti! FETÖ'cüler tek tek tespit edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan operasyonda FETÖ içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adları geçen ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgüt elü paylaşım yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

5 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince kent merkezi ile Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri devam ediyor.