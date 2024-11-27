İzmir çöp dağlarıyla kokuyor! Vatandaş isyan etti

27 Kasım 2024 09:37 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:45

CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde işçilerle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Grev kararı alınmasının ardından ilçenin sokaklarında çöplerin yola taştığı görüldü.

CHP'li belediyelerde yaşanan grevler yüzünden sokaklar çöplere döndü. Ay başında CHP yönetiminde olan İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki belediyelerde işçiler greve gitmiş ve çöpler günlerce sokaklarda kalmıştı. Belediyelerin işçilerle yaptığı anlaşmalardan sonra çöpler zor da olsa toplanırken aynı durum bu kez İzmir​'de yaşandı.





ÇÖP DAĞLARININ YENİ ADRESİ BAYRAKLI​

İzmir'in Bayraklı Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler grev​ başlattı.

Hal böyle olunca Bayraklı Belediyesi işçileri, sabah saatlerinde belediyenin önünde toplandı.

Grev kararının ardından ilçenin sokaklarında çöpler yola taştı.

BÖLGE SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

Cadde ve sokaklarda biriken çöpler kirliliğe neden olurken, çevredeki vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Bölge sakinleri belediyeye bir an önce çöplerin temizlenmesi çağrısında bulundu.

Vatandaşlar, "Hem işçiyi hem vatandaşı mağdur ediyorsunuz" sözleriyle Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'a yüklendi.