İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda aslan saldırısı: Yavru Pars'tan kötü haber

İzmir'de 10 aylıkken doğada bulunup kurtarılan yavrudan kötü haber geldi. Hayvanlar için daha doğal bir ortam oluşturularak bakıldığı Doğal Yaşam Parkı'nda sürü içi saldırı yaşandı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda aslanlar arası sürü içi kavgada trajik son yaşandı. Bebek aslan Pars'ın öldüğü açıklandı.

Torbalı ilçesinde doğada ele geçirilerek koruma altına alınan Pars ile ilgili son durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi açıkladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince 10 aylıkken yavru aslanın doğadan alınarak İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alındığı hatırlatıldı.

Hızlı bir şekilde genç erkek aslanın tedavisine ve çok özel bir adaptasyon sürecine başlandığını belirtilen açıklamada, "Onun için uygun beslenme düzeni oluşturuldu, davranışsal gelişimi izlendi. Bariyer arkası tanıştırmalarla diğer aslanlarla bağ kurması sağlandı. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) yetkililerinin önerileri doğrultusunda süreç dikkatle yürütüldü. Her canlı, doğal ortamında, kendi türüyle ve kendi koşulları içinde yaşama hakkına sahiptir. Pars, adaptasyon sürecinde sürüdeki başka bir aslanın ani saldırısıyla ağır bir kafa travması geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı." bilgilerine yer verildi.