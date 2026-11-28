İzmir'de yaşayan vatandaşların gündeminde yer alan planlı elektrik kesintileriyle ilgili yeni çalışma takvimi belli oldu. Gediz Elektrik'in şebeke bakım, yenileme ve kapasite artışı çalışmaları kapsamında hazırladığı programda kasım ayının son üç gününe ilişkin farklı çalışma saatleri ve uygulama tarihleri bulunuyor. Elektrik dağıtım şebekesinde yapılacak çalışmaların bir bölümü bakım faaliyetlerinden oluşurken, bazı bölgelerde ise yenileme ve kapasite artışı çalışmaları gerçekleştirilecek. Planlanan çalışmaların tarihleri, saat aralıkları ve çalışma kapsamına ilişkin ayrıntılar paylaşılan programda yer aldı. İzmir'deki planlı elektrik kesintilerine ilişkin mahalle ve sokak bilgileri ise vatandaşların inceleyebileceği şekilde sıralandı. İzmir GEDİZ elektrik kesintisi son dakika 28-29-30 Kasım 2026 listesi açıklandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 28-29-30 Kasım 2026 ilçe ve mahalleleri açıklandı İzmir'de Gediz Elektrik tarafından yapılacak şebeke bakım, yenileme ve kapasite artışı çalışmaları kapsamında 28-30 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan planlı elektrik kesintileri duyuruldu. Kesintiler Çiğli, Menderes, Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Ödemiş, Buca, Güzelbahçe ve Karabağlar ilçelerini etkileyecek. Çalışmaların tarihleri, saat aralıkları ve etkilenecek mahalle/sokak bilgileri detaylı olarak paylaşıldı. Kesintiler, şebeke bakımı, yenileme ve kapasite artışı gibi farklı amaçlarla gerçekleştirilecek.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28-29-30 KASIM 2026

ÇİĞLİ

Çiğli ilçesinde 1 Aralık 2026 tarihinde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Ataşehir Mahallesi'nde saat 09.00 ile 14.00 arasında 8014, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8258/1, 8258/4, 8259, 8260, 8261, 8262, 8263, 8263/1, 8265 ve 8265/1 sokakları ile Çocuk Parkı İçi Yolu elektrik kesintisinden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3878009'dur.

Ataşehir Mahallesi'nde aynı gün saat 09.00 ile 14.00 arasında 8021, 8024, 8024/2, 8024/3, 8024/4, 8212, 8216, 8216/1, 8216/2, 8217, 8217/1, 8218, 8218/1, 8220 ve 8221/1 sokakları ile Eski Havaalanı Caddesi'nde de elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın numarası 3878012'dir.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 2 Aralık 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke bakım çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda 9613, 9614, 9623, 9626, 9628, 9655/1, 9655/2, 9656, 9657, 9658, 9659, 9664 ve 9672 sokakları ile Fevzi Çakmak Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3877807'dir.

MENDERES

Menderes ilçesinde 28 Kasım 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması gerçekleştirilecektir.

Görece Cumhuriyet Mahallesi'nde 5008, 5008/1, 5009, 5010, 5013, 5020, 5021, 5022, 5023, 5043, 5047, 5048, 5049, 5161, 5171, 5172 ve 5173 sokakları ile Ahmet Kaçkınoğlu, Ahmet Yesevi, Muhtar Nihat Sertel, Nazar Boncuğu, Vali Kazım Dirik ve Vali Kemal Hadımlı caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3876537'dir.

Menderes'te 1 Aralık 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında da şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacaktır.

Ata Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Barbaros Paşa, Dumlupınar Muharebe, Hızır Reis, Karacaoğlan, Köroğlu ve Oruç Reis sokakları ile Yazar Namık Kemal Caddesi ve Yunus Emre Sokak kesintiden etkilenecektir.

Görece Cumhuriyet Mahallesi'nde 5008, 5008/1, 5009, 5010, 5013, 5020, 5021, 5022, 5023, 5043, 5047, 5048, 5049, 5161, 5167, 5171, 5172 ve 5173 sokakları ile Ahmet Kaçkınoğlu, Ahmet Yesevi, Gazi, Muhtar Nihat Sertel, Nazar Boncuğu, Vali Kazım Dirik ve Vali Kemal Hadımlı caddeleri ile Sokullu Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hürriyet Mahallesi'nde ise 5082, 5083, 5084, 5085, 5150, 5151, 5152, 5154, 5156, 5161, 5162 ve 5173 sokakları ile Adatepe, Gazi Atatürk, İbni Sina, Kazım Karabekir Paşa, Koca Sinan, Ömer Seyfettin sokakları, Site Yolu, Sokullu Sokak ve Ziya Gökalp Caddesi elektrik kesintisinden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3877862'dir.

BAYRAKLI

Bayraklı ilçesinde 1 Aralık 2026 tarihinde farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Turan Mahallesi'nde şebeke bakım çalışması nedeniyle saat 02.00 ile 02.30 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3877787'dir.

Turan Mahallesi'nde aynı gün saat 12.30 ile 13.00 arasında da şebeke bakım çalışması yapılacaktır. Çalışmanın numarası 3877788'dir.

Bayraklı ve Fuat Edip Baksı mahallelerinde saat 12.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması gerçekleştirilecektir. Bayraklı Mahallesi'nde 1606 ve 1606/1 sokakları ile Anadolu Caddesi ve Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal Sokak kesintiden etkilenecektir. Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde ise 1606 ve 1608 sokakları ile Anadolu Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın numarası 3878116'dır.

Adalet Mahallesi'nde 1 Aralık 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3878165'tir.

BORNOVA

Bornova ilçesinde 29 Kasım, 30 Kasım, 1 Aralık ve 2 Aralık 2026 tarihlerinde farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir.

Egemenlik, Gürpınar ve Işıklar mahallelerinde 29 Kasım 2026 tarihinde saat 08.30 ile 16.30 arasında şebeke bakım çalışması yapılacaktır.

Egemenlik Mahallesi'nde 6093, 6095, 6108, 6108/1, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6114/1, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6124/1, 6124/2, 6125, 6125/1, 6125/2, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137, 6138, 6138/1, 6138/2, 6139, 6139/2, 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6146, 6146/3, 6146/7, 6147, 6147/1, 6148, 6149, 6150, 6151, 6152, 6153 ve 6155 sokakları ile Aydınlar Caddesi ve Otobüs Durağı kesintiden etkilenecektir.

Gürpınar Mahallesi'nde 7004 Sokak'ta, Işıklar Mahallesi'nde ise 6093, 6093/2, 6093/3 ve 6108 sokakları ile Aydınlar Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3877367'dir.

Evka 4 Mahallesi'nde 30 Kasım 2026 tarihinde saat 02.00 ile 02.15 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden 1021, 1021/1, 1022, 1024, 1024/1, 1027, 1030, 1034 ve 1035 sokakları ile Ahmet Arvasi Caddesi, Çocuk Parkı İçi Yolu, İsa Yusuf Alptekin Caddesi, Park Sokak ve Satuk Buğra Han Caddesi etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3876671'dir.

Evka 4 Mahallesi'nde aynı gün saat 18.30 ile 18.45 arasında da şebeke bakım çalışması yapılacaktır. Aynı sokaklar ve caddelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın numarası 3876672'dir.

Evka 4 Mahallesi'nde 30 Kasım 2026 tarihinde saat 10.30 ile 18.30 arasında gerçekleştirilecek bakım çalışması nedeniyle 1024, 1034 ve 1035 sokakları ile Satuk Buğra Han Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3876674'tür.

Erzene Mahallesi'nde 1 Aralık 2026 tarihinde saat 03.00 ile 03.30 arasında şebeke bakım çalışması yapılacaktır. 116, 116/1, 116/16, 116/2, 116/21, 116/5, 116/6 ve 116/9 sokakları ile Çocuk Parkı İçi Yolu ve İstanbul Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3877794'tür.

Erzene Mahallesi'nde aynı gün saat 17.30 ile 18.00 arasında da bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı sokaklar ve caddelerde kesinti yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3877795'tir.

Erzene Mahallesi'nde 1 Aralık 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında yapılacak şebeke bakım çalışması kapsamında 116/5 Sokak ve İstanbul Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3877797'dir.

Barbaros Mahallesi'nde 1 Aralık 2026 tarihinde saat 10.30 ile 16.30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması gerçekleştirilecektir. 5225, 5233, 5234, 5301/1 ve 5327/1 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın numarası 3878028'dir.

Erzene Mahallesi'nde 1 Aralık 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında bir başka şebeke bakım çalışması daha planlanmıştır. 116, 116/2, 116/21, 116/5 ve 116/9 sokakları ile İstanbul Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3878187'dir.

Rafet Paşa Mahallesi'nde 2 Aralık 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacaktır. 5146, 5148, 5149 ve 5150 sokakları ile Burak Reis Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3877336'dır.

Rafet Paşa Mahallesi'nde aynı gün ve saatlerde gerçekleştirilecek bir diğer çalışma kapsamında 5148 Sokak ve Burak Reis Caddesi'nde de elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın numarası 3877337'dir.

Rafet Paşa Mahallesi'nde 2 Aralık 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında yapılacak bir diğer şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışmasında ise 5146, 5153, 5156 ve 5157 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3877985'tir.

KARŞIYAKA

Karşıyaka ilçesinde 1 ve 2 Aralık 2026 tarihlerinde farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Tersane Mahallesi'nde 1 Aralık 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecektir. Çalışma nedeniyle mahallede elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın numarası 3877785'tir.

Tersane Mahallesi'nde aynı gün saat 02.00 ile 02.30 arasında da şebeke bakım çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda 1671 Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3877787'dir.

Tersane Mahallesi'nde 1 Aralık 2026 tarihinde saat 12.30 ile 13.00 arasında gerçekleştirilecek bakım çalışması nedeniyle 1671 Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın numarası 3877788'dir.

Tersane Mahallesi'nde aynı gün saat 02.00 ile 02.30 arasında planlanan bir diğer şebeke bakım çalışması nedeniyle de elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3877791'dir.

Bahariye ve Bahçelievler mahallelerinde 2 Aralık 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma gerçekleştirilecektir.

Bahariye Mahallesi'nde 1671, 1862, 1863, 1865 ve 1866 sokakları ile Şehit İbrahim Er Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bahçelievler Mahallesi'nde ise 1671, 1849/5, 1849/7, 1853, 1853/2 ve 1859 sokakları ile Cahit Atay Sokak ve Şehit İbrahim Er Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3877780'dir.

Bahariye ve Bahçelievler mahallelerinde aynı gün ve saatlerde üçüncü şahıs talebiyle bir başka planlı çalışma daha yapılacaktır. Bahariye Mahallesi'nde 1671 ve 1864 sokakları ile Şehit İbrahim Er Sokak'ta, Bahçelievler Mahallesi'nde ise Şehit İbrahim Er Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın numarası 3877782'dir.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinde 28 Kasım ile 2 Aralık 2026 tarihleri arasında farklı mahallelerde şebeke bakım, yenileme ve kapasite artışı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir.

Cevizalan ve Kutlubeyler mahallelerinde 28 Kasım 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacaktır. Cevizalan Mahallesi'nde Cevizalan Küme Evleri, Kutlubeyler Mahallesi'nde ise Tabak Küme Evleri elektrik kesintisinden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3876311'dir.

Çaylı, Köfündere ve Orhangazi mahallelerinde 28 Kasım 2026 tarihinde saat 11.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması gerçekleştirilecektir. Köfündere Mahallesi'nde Köfündere Küme Evleri, Orhangazi Mahallesi'nde ise Orhangazi Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3876320'dir.

Küçükören Mahallesi'nde 29 Kasım 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke bakım çalışması yapılacaktır. Çalışma kapsamında Başören Küme Evleri'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3877172'dir.

Birgi, Bucak, Cevizalan, Gerçekli, Kutlubeyler ve Üçkonak mahallelerinde 30 Kasım 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

Birgi Mahallesi'nde Çörekbaba, İrimağzı, Şaşallı, Taşpazar ve Zeytinucu Küme Evleri ile Hacı Osman Sokak kesintiden etkilenecektir.

Bucak Mahallesi'nde Bucak Köyü ve Karayiğit Küme Evleri ile Hacı Abbak Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Cevizalan Mahallesi'nde Cevizalan Küme Evleri, Gerçekli Mahallesi'nde Çörekbaba ve Topçukuyu Küme Evleri kesintiden etkilenecektir.

Kutlubeyler Mahallesi'nde Kutlubeyler ve Tabak Küme Evleri'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Üçkonak Mahallesi'nde ise Aşağı Konak, Taşpazar, Üçkonak ve Yukarı Konak Küme Evleri ile Üçkonak Sokak ve Zeytinucu Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3877176'dır.

Bademli, Mescitli ve Ovakent mahallelerinde 1 Aralık 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke bakım çalışması yapılacaktır. Mescitli Mahallesi'nde Mescitli Köyü İç Yolu ve Mescitli Küme Evleri, Ovakent Mahallesi'nde ise Dutlukuyu ve Köleoğlu Küme Evleri ile Mescitli Köyü Yolu elektrik kesintisinden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3877781'dir.

Balabanlı, Emmioğlu, Ertuğrul, Gereli, Karakova, Ovakent, Umurbey ve Yolüstü mahallelerinde 1 Aralık 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması gerçekleştirilecektir.

Balabanlı Mahallesi'nde Soğucaksu ve Tekçınar Mevkii Küme Evleri, Emmioğlu Mahallesi'nde 2. Şeytanlı Karaağaç Çiftlik Mevkii Sokak ve Balabanlı Yolu Caddesi kesintiden etkilenecektir.

Gereli Mahallesi'nde Gereli Küme Evleri, Karakova Mahallesi'nde Balabanlı Yolu Caddesi ve Karakova Küme Evleri'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Umurbey Mahallesi'nde Sakallı Kuyu ve Oturakkuyu Mevkii Küme Evleri ile Soğucaksu ve Tekçınar Mevkii Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Ertuğrul, Ovakent ve Yolüstü mahallelerinde de planlı elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3877917'dir.

Kayaköy Mahallesi'nde 1 Aralık 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacaktır.

Çalışma kapsamında 19 Mayıs ve 23 Nisan caddeleri, Akın, Akkaş, Baştürk, Berber, Bey, Buket, Çavdar, Çavuş, Deveci, Kabakoğlu, Kaya, Malazgirt, Meşe, Muhtar, Orkide, Sarıgöllü, Sever ve Yasemen çıkmazları ile Aktaş, Anafartalar, Beste, Çakırcalı, Çamurluk, Çelebi, Depo, Derviş, Dilsiz, Dinç, Erdem, Eskicami, Fatih Sultan Mehmet, Fevzi Çakmak, Hidayet, Kayalar, Köroğlu, Mezarlık, Onbaşı, Öztürk, Sezer, Türk, Vural ve Zeytin sokakları kesintiden etkilenecektir.

Ayrıca Doğan ve Nar çıkmazları, Doruk Sokak, Doyranlı Yolu, Halk, Hasan Çavuş, Kayaköy, Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Kemal ve Üç Haziran caddeleri ile Kayaköy Kale, Şirinbebe ve Sultan Selim çıkmazlarında da elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın numarası 3877920'dir.

Kayaköy Mahallesi'nde 2 Aralık 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında aynı bölgede şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması gerçekleştirilecektir.

19 Mayıs ve 23 Nisan caddeleri, Akın, Akkaş, Baştürk, Berber, Bey, Buket, Çavdar, Çavuş, Deveci, Kabakoğlu, Kaya, Malazgirt, Meşe, Muhtar, Orkide, Sarıgöllü, Sever ve Yasemen çıkmazları ile Aktaş, Anafartalar, Beste, Çakırcalı, Çamurluk, Çelebi, Depo, Derviş, Dilsiz, Dinç, Erdem, Eskicami, Fatih Sultan Mehmet, Fevzi Çakmak, Hidayet, Kayalar, Köroğlu, Mezarlık, Onbaşı, Öztürk, Sezer, Türk, Vural ve Zeytin sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Doğan ve Nar çıkmazları, Doruk Sokak, Doyranlı Yolu, Halk, Hasan Çavuş, Kayaköy, Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Kemal ve Üç Haziran caddeleri ile Kayaköy Kale, Şirinbebe ve Sultan Selim çıkmazları da kesintiden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3877923'tür.

BUCA

Buca ilçesinde 30 Kasım ve 1 Aralık 2026 tarihlerinde farklı mahallelerde şebeke bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Çamlıpınar ve Mustafa Kemal mahallelerinde 30 Kasım 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecektir. Çamlıpınar Mahallesi'nde 254, 293/16, 293/17, 293/20, 293/21, 293/22, 293/23, 293/50 ve 696/1 sokakları, Mustafa Kemal Mahallesi'nde ise 696/1 Sokak elektrik kesintisinden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3877310'dur.

Barış Mahallesi'nde 30 Kasım 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke bakım çalışması yapılacaktır. 302/1, 353, 355, 357, 361/2, 948, 950, 954, 954/1, 955, 956 ve 957 sokakları ile Park İçi Yolu'nda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3877331'dir.

Barış ve Dicle mahallelerinde aynı gün saat 09.00 ile 13.00 arasında bir başka şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecektir. Barış Mahallesi'nde 152/2, 152/3, 152/4, 152/6, 361/2, 361/3, 361/5, 948 ve 950 sokakları, Dicle Mahallesi'nde ise 361, 361/2 ve 367 sokakları kesintiden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3877334'tür.

Dumlupınar ve Vali Rahmi Bey mahallelerinde 30 Kasım 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke bakım çalışması yapılacaktır. Dumlupınar Mahallesi'nde 102, 117, 119, 121, 124, 83, 86, 88 ve 97 sokakları ile Barış Manço Kültür Sokak, Kalender Yılmaz Sokak ve Uğur Mumcu Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde ise 121 Sokak, Menderes Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3877339'dur.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 30 Kasım 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecektir. 1251, 1257 ve 1258 sokakları ile Park İçi Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın numarası 3877345'tir.

Menderes ve Yaylacık mahallelerinde 30 Kasım 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması yapılacaktır. Menderes Mahallesi'nde 112, 120, 122, 122/1 ve 145 sokakları ile Adnan Kahveci Caddesi ve Erdem Caddesi, Yaylacık Mahallesi'nde ise 185 Sokak ve Erdem Caddesi elektrik kesintisinden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3877351'dir.

Ufuk Mahallesi'nde 1 Aralık 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecektir. 3413, 3413/1, 901, 905, 907, 908, 910 ve 913 sokakları ile Ceylan Sokak ve Kılıç Reis Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3878059'dur.

Efeler, Güven, Hürriyet, İnkılap ve Laleli mahallelerinde 1 Aralık 2026 tarihinde saat 09.00 ile 09.15 arasında şebeke bakım çalışması yapılacaktır.

Efeler Mahallesi'nde 325, 344, 358, 358/1, 358/2 ve 358/3 sokakları ile Forbes Sokak kesintiden etkilenecektir. Güven Mahallesi'nde 389, 390, 393, 395, 397, 397/1, 397/2, 398, 400 ve 402 sokakları ile Menderes Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hürriyet Mahallesi'nde 457, 459 ve 463/1 sokakları, İnkılap Mahallesi'nde Menderes Caddesi, Laleli Mahallesi'nde ise 397, 399, 399/1, 401, 404, 426, 427 ve 428 sokakları ile Menderes Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3878156'dır.

Aynı mahallelerde 1 Aralık 2026 tarihinde saat 11.00 ile 11.15 arasında bir başka şebeke bakım çalışması daha gerçekleştirilecektir. Efeler, Güven, Hürriyet, İnkılap ve Laleli mahallelerinde belirtilen sokaklar ile Menderes Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3878160'tır.

GÜZELBAHÇE

Güzelbahçe ilçesinde 2 Aralık 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Çamlı, Kahramandere, Küçükkaya, Mustafa Kemal Paşa, Payamlı ve Yelki mahalleleri kesintiden etkilenecektir.

Çamlı Mahallesi'nde Acar, Barış, Çam, Çiçek, Destan, Güzel, Kaptan, Karakaya, Kültür, Ordu, Sağlık, Şahin, Saray, Ulus, Yasemin ve Yeni sokakları ile Çamlıca Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı ve Seferihisar Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kahramandere Mahallesi'nde 904 Sokak, Mithat Ünal Caddesi ve Seferihisar Caddesi kesintiden etkilenecektir.

Küçükkaya Mahallesi'nde Anadolu Caddesi, Çamlı, Damlaca, Dere, Eski Küçükkaya, Eşme, Mersinli, Sevgi, Umut ve Vatan sokakları ile Küçükkaya Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 2103, 2106, 2115, 2117, 2119, 2121, 2128, 2129, 2129/1, 2131, 2131/1, 2133, 2137, 2145, 2149, 2156, 2158, 2160, 2162, 2168, 2170, 2176, 2206, 2343, 2349, 2436 ve 2730 sokakları ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesintiden etkilenecektir.

Yelki Mahallesi'nde ise 2143, 2153, 2196, 2204, 2380, 2395, 2407, 2411, 2415, 2423, 2435, 2464, 2468, 2478, 2536, 2540, 2544, 2559, 2561, 2567, 2719, 2730 ve 2732 sokakları ile Adnan Menderes Caddesi ve Namık Elal Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Payamlı Mahallesi de planlı kesintiden etkilenecek mahalleler arasındadır. Çalışmanın numarası 3877940'tır.

KARABAĞLAR

Karabağlar ilçesinde 30 Kasım ve 1 Aralık 2026 tarihlerinde farklı mahallelerde şebeke bakım çalışmaları ve üçüncü şahıs talebiyle planlanan çalışmalar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Adnan Süvari, Esenyalı, Maliyeciler, Metin Oktay, Salih Omurtak ve Şehitler mahallelerinde 30 Kasım 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.15 arasında şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

Adnan Süvari Mahallesi'nde 108/10, 108/11, 108/12, 108/13, 108/17, 108/18, 108/20, 108/27, 108/32, 108/4, 108/46, 108/53, 108/59, 108/8 ve 108/9 sokakları ile Adnan Süvari Parkı İçi Yolu kesintiden etkilenecektir.

Esenyalı Mahallesi'nde 108/1, 108/27, 119, 119/1, 119/2 ve 121 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Maliyeciler Mahallesi'nde 52/120, 52/122, 52/123, 52/124, 52/125, 52/126, 52/127, 52/172, 9200, 9201, 9202, 9203, 9203/1 ve 9207 sokakları ile İhsan Alyanak Bulvarı kesintiden etkilenecektir.

Metin Oktay Mahallesi'nde 108/10, 108/11, 108/12, 108/16, 108/17, 108/4, 108/6 ve 108/7 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Salih Omurtak Mahallesi'nde 9638 Sokak, Şehitler Mahallesi'nde ise 52/124, 52/126 ve 52/30 sokakları kesintiden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3876662'dir.

Adnan Süvari, Esenyalı, Maliyeciler, Metin Oktay, Salih Omurtak ve Şehitler mahallelerinde 30 Kasım 2026 tarihinde saat 15.30 ile 15.45 arasında bir başka şebeke bakım çalışması daha yapılacaktır. Belirtilen mahallelerde yukarıda sıralanan sokaklar ve Adnan Süvari Parkı İçi Yolu ile İhsan Alyanak Bulvarı'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın numarası 3876665'tir.

Adnan Süvari ve Esenyalı mahallelerinde 30 Kasım 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecektir. Adnan Süvari Mahallesi'nde 108/20, 108/27, 108/32, 108/46, 108/59 ve 108/8 sokakları ile Adnan Süvari Parkı İçi Yolu, Esenyalı Mahallesi'nde ise 108/1 ve 108/27 sokakları elektrik kesintisinden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3876668'dir.

Fahrettin Altay Mahallesi'nde 1 Aralık 2026 tarihinde saat 13.00 ile 14.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma yapılacaktır. 65/16 Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın numarası 3877975'tir.

Özgür ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde 1 Aralık 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

Özgür Mahallesi'nde 3885, 3896, 3896/1, 3898, 3898/3, 3901, 3901/1, 3902, 3904, 3905, 3905/1, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3910/1, 3911, 3912, 3912/1, 3912/2, 3913, 3913/1, 3916, 3916/1, 3916/2, 3916/3, 3917, 3921, 3921/1, 3921/2, 3921/3, 3921/4, 3921/5, 3921/6, 3922, 3923, 3924, 3924/1, 3924/2, 3924/3, 3925, 3926, 3941, 3942, 3943 ve 3971 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde ise 3971 Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışmanın numarası 3878069'dur.