İzmir için kritik uyarı! Tehlike çanları çalıyor!

22 Ekim 2024 10:16 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:31

İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda tehlike çanları çalmaya başladı. Barajın su seviyesi yüzde 15.29'a geriledi. Uzmanlar son 16 yılın en düşük seviyesine gelen barajla ilgili “Tehlikeli bir dönemdeyiz. Tehlike sadece İzmir'de değil; Aydın, Denizli, Muğla, İstanbul, her yerde tehlike var" dedi.

İzmir'de az yağış ve artan su tüketimi nedeniyle barajlardaki doluluk oranları azalıyor. İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 15.29'a geriledi. Son 16 yılın en düşük seviyesine inen barajlar nedeniyle tehlike çanları çalmaya başladı.

Diğer barajların doluluk durumları ise şöyle:

Balçova Barajı yüzde 14.86, Gördes Barajı yüzde 2.89, Ürkmez Barajı yüzde 9.79, Güzelhisar Barajı yüzde 66.66, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 9.79

BARAJLAR KRİTİK SEVİYEDE

Barajlardaki kritik seviye tedirgin ederken, Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Bu seviyelerden korkmalıyız” dedi. Su seviyesinin 2008 yılından bu tarafa en düşük seviyeye gerilediğini ifade eden Yaşar, “Yüzde 15 seviyesi İzmir için çok düşük ve korkmalıyız. Su kesintileri yapılabilir, normaldir ama bunu siyasileştirmemeliyiz. Biz suyumuzun yüzde 30'u gibi bir kısmını Tahtalı Barajından sağlıyoruz; yani ciddi bir kısım” ifadelerine yer verdi.

İZMİR SUYU EN PAHALI KULLANAN İL

İzmir'in su kullanımında büyük yanlışlar olduğunu dikkat çeken Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'de suyun pahalı olmasının en büyük nedeninin yer altından su alınması olduğunu anlattı. Doğan Yaşar konuşmasına şu sözlerle devam etti;

"Bizim yaptığımız çok büyük yanlışlar var; yani İzmir'de su kullanımı gerçekten bilim dışı. 2020'de bütün barajlar doluyken; ‘barajlardan çekin şu suyu. Bırakın kuyuları, yer altı sularını' dedik; ama yüzde 60 gibi bir su, yüzde 55 gibi bir su yer altından çekildi, şuanda da çekiliyor. Yer altından, daha derinden su almak demek; daha çok enerji demektir, daha çok ağır metal demektir, daha çok para demektir.

İzmir'in şuanda Türkiye'de suyu en pahalı kullanan il olma nedeni de budur. Barajlar doluyken, barajdan çekilmelidir su; ama bunu yapmadı belediye. Bugün dünyada baktığınız zaman, gelişmiş ülkelerde yeraltı sularını kullanamazsınız. Cezaları çok ağırdır. İzmir'de, mart ayından sonra belki yüzde 35 olmasa bile ben yüzde 30'lara geçeceğine, bu sayede yazı rahat geçireceğimizi düşünüyorum. Nüfusumuz çok fazla artmaya başladı. Bir sonraki kurak dönemi biz çıkartamayabiliriz"

TEHLİKENİN OLDUĞU ŞEHİRLERİ TEK TEK SIRALADI

Doğan Yaşar, son olarak şöyle devam etti:

“2020 sonrası kurak bir dönem geçireceğimizi çok uzun yıllardan beri anlatıyoruz. 2020 sonrası bir La Nina sistemi geldi; La Nina sistemleri soğumadır ve kuraklıktır. 2020 yılında başlayan La Nina sistemi, normalde 1 yıl kadar devam ederken, bu sefer 3 yıl sürdü; yani 2020, 2021 ve 2022'de çok ciddi olarak yağışlar düştü.

Böylece bütün barajlarımız boşaldı. 2023'e geldik ve bir Süper El Nino; yani bu 3 yılın acısını çıkartan bir Süper El Nino gerçekleşti ki Süper El Nino demek; sıcaklık, okyanusların çok ısınması ve çok ısınma demek; çok yağmur demektir. Gerçekten de olağanüstü yağışlarla kapattık 2023'ü. Ülkemize de yüzde 12 gibi fazla yağdı. Tehlike sadece İzmir'de değil, bütün Batı Anadolu çok büyük tehlikede; Aydın, Denizli, Muğla, İstanbul, her yerde çok büyük bir tehlike var su açısından. Bu yıl Süper El Nino gerçekten müthiş yağışlarla biraz rahatlatır gibi oldu; ama şuanda yeniden La Nina'ya dönüş var yani yeniden serinleme ve yağışların azalması demektir.”