Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İzmir - İstanbul otoyolunda heyelan! Ulaşım tek yönden sağlanıyor

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Manisa geçişinde heyelan meydana geldi. Yaşanan toprak kayması nedeniyle otoyolun 3 şeridi kullanılamaz hale geldi, ulaşım tek yönden kontrollü şekilde sağlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 10:39

Günlerdir devam eden şiddetli ve hayatı olumsuz etkiledi. Birçok kent sular altında kaldı, toprak suya doydu. 'nun Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasında kalan kesiminde de meydana geldi. Toprak ve kaya parçaları otoyola savurulurken, bölgeye jandarma, asayiş ve Karayolları ekibi sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

İzmir - İstanbul otoyolunda heyelan! Ulaşım tek yönden sağlanıyor

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Günlerdir süren şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kesiminde meydana gelen heyelan, 3 şeridi ulaşıma kapatarak trafiği tek şeritten kontrollü sağlamaktadır.
Şiddetli sağanak ve fırtına birçok kenti olumsuz etkileyerek toprak doygunluğuna ulaştı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kesiminde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle otoyolun 3 şeridi tamamen kullanılamaz hale geldi.
Otoyolun heyelanlı bölgesi trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Yolun temizlenmesi ve güvenliğin sağlanması için bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İzmir - İstanbul otoyolunda heyelan! Ulaşım tek yönden sağlanıyor

3 ŞERİT KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Toprak kayması sonucu otoyolun 3 şeridi tamamen kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle heyelan olan bölgeyi trafiğe kapatırken tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir - İstanbul otoyolunda heyelan! Ulaşım tek yönden sağlanıyor

Yolun tamamen temizlenmesi ve güvenliğin tam sağlanması için bölgedeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İzmir - İstanbul otoyolunda heyelan! Ulaşım tek yönden sağlanıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Amasya'da heyelan! Yol kapandı, bölge halkı tedirgin
Horoz dövüştürdü, suç üstü yakalandı! Savunması ise pes dedirtti
ETİKETLER
#ulaşım
#fırtına
#sağanak
#heyelan
#istanbul-izmir otoyolu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.