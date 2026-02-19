İzmir - İstanbul otoyolunda heyelan! Ulaşım tek yönden sağlanıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Günlerdir devam eden şiddetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok kent sular altında kaldı, toprak suya doydu. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasında kalan kesiminde de heyelan meydana geldi. Toprak ve kaya parçaları otoyola savurulurken, bölgeye jandarma, asayiş ve Karayolları ekibi sevk edildi.
Toprak kayması sonucu otoyolun 3 şeridi tamamen kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle heyelan olan bölgeyi trafiğe kapatırken ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Yolun tamamen temizlenmesi ve güvenliğin tam sağlanması için bölgedeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.