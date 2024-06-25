İzmir Kemalpaşa'da yangın başladı! Orman bir anda alev aldı

25 Haziran 2024 17:52 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 18:07

Tarım ve Orman Bakanlığı tarım verimliği için harekete geçti! Yapay zeka destekli sulama sistemi geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarım verimliği için harekete geçti! Yapay zeka destekli sulama sistemi geliyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy Mahallesi'nde ormanlık alan saat 16.00 sıralarında yanmaya başladı. Sebebi henüz bilinemeyen yangını söndürmek için ekipler canla başla çalışıyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 2 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer aracı ile müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.