İzmir Kemalpaşa'da yangın başladı! Orman bir anda alev aldı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Haziran 2024 17:52 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 18:07
Kemalpaşa ilçesinde ormanda başlayan yangın sıcak havanın da etkisiyle birden büyüdü. Ekipler hava kararmadan yangını kontrol altına aldılar.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy Mahallesi'nde ormanlık alan saat 16.00 sıralarında yanmaya başladı. Sebebi henüz bilinemeyen yangını söndürmek için ekipler canla başla çalışıyor.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 2 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer aracı ile müdahale ediyor.
Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı