İzmir Körfezi alarm veriyor! Uyarı afişleri asıldı

28 Ağustos 2024 09:29 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 09:37

Son yılların en büyük çevre felaketlerinden birinin yaşandığı İzmir Körfezi'nde balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor. Bakanlık, kirliliğin önlenmesi için yerel yönetimleri uyardı. Körfezde kirlilik ve balık ölümleri devam ediyor. Uzmanlar bölgede balık avlanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

BAKANLIK SONUÇLARI BEKLİYOR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 7 dere ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesislerinin çıkış noktasından alınan numuneleri analiz etti. Körfezin bu bölgelerinden alınan örneklerin analız sonuçları bekleniyor.

İZSU GEMİLERİ ÇALIŞTI

İZSU'ya ait bir gemi de Alsancak Limanı açıklarında aldığı suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj etti. Bu yöntemle su içindeki oksijen oranının artırılması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından denizdeki oksijen oranını artırmak amacıyla Bayraklı sahiline konulan 4 hidrosoft pompa ise bulunduğu yerden kaldırıldı.

KÖTÜ KOKU KISMEN AZALDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından denizdeki oksijen oranını artırmak amacıyla Bayraklı sahiline konulan 4 hidrosoft pompa ise bulunduğu yerden kaldırıldı. Muhtar Nursel Ölmez, geçen haftadan bu yana balık ölümlerinin yaşandığı körfezde kokunun kısmen azalmaya başladığını söyledi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin balık tutmanın yasak olduğunu kendisine bildirdiğini anlatan Ölmez, "Görüldüğü taktirde ceza uygulanacak. Bana bunu söyledikleri için ve burada çok fazla balık tutmaya gelen vatandaş olduğu için uyarıcı bir yazı yazıp asma gereği duydum. Bilinçli olanlar gelmiyor ama geceleri bilmiyorum. Gündüzleri biz uyardık." diye konuştu.