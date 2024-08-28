İzmir Körfezi alarm veriyor! Uyarı afişleri asıldı
İzmir Körfezi bir türlü temizlenmiyor, felaket her geçen gün katlanıyor. Toplu balık ölümleri ve kötü koku ile gündeme gelen körfezde balık avlanması yasaklandı, uyarı afişleri asıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede organizmalardaki ciddi artış sebebiyle sudaki çözünmüş oksijen miktarının düştüğü tespit edilen Körfez'de arıtma tesislerini çıkış noktalarından alınan suların analiz sonuçları bekleniyor.
Son yılların en büyük çevre felaketlerinden birinin yaşandığı İzmir Körfezi'nde balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor. Bakanlık, kirliliğin önlenmesi için yerel yönetimleri uyardı. Körfezde kirlilik ve balık ölümleri devam ediyor. Uzmanlar bölgede balık avlanmaması konusunda uyarılarda bulundu.
BAKANLIK SONUÇLARI BEKLİYOR
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 7 dere ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesislerinin çıkış noktasından alınan numuneleri analiz etti. Körfezin bu bölgelerinden alınan örneklerin analız sonuçları bekleniyor.
İZSU GEMİLERİ ÇALIŞTI
İZSU'ya ait bir gemi de Alsancak Limanı açıklarında aldığı suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj etti. Bu yöntemle su içindeki oksijen oranının artırılması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından denizdeki oksijen oranını artırmak amacıyla Bayraklı sahiline konulan 4 hidrosoft pompa ise bulunduğu yerden kaldırıldı.
KÖTÜ KOKU KISMEN AZALDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından denizdeki oksijen oranını artırmak amacıyla Bayraklı sahiline konulan 4 hidrosoft pompa ise bulunduğu yerden kaldırıldı. Muhtar Nursel Ölmez, geçen haftadan bu yana balık ölümlerinin yaşandığı körfezde kokunun kısmen azalmaya başladığını söyledi.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin balık tutmanın yasak olduğunu kendisine bildirdiğini anlatan Ölmez, "Görüldüğü taktirde ceza uygulanacak. Bana bunu söyledikleri için ve burada çok fazla balık tutmaya gelen vatandaş olduğu için uyarıcı bir yazı yazıp asma gereği duydum. Bilinçli olanlar gelmiyor ama geceleri bilmiyorum. Gündüzleri biz uyardık." diye konuştu.