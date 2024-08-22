İzmir Körfezi bir türlü temizlenmiyor! Dehşete düşüren balık ölümleri

22 Ağustos 2024 14:58 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:07

İzmir Körfezi'nin uzun yıllara dayanan kirlilik sorunu çözülemiyor. Bu kapsamda Körfez'de balık ölümleri baş gösterdi. İzmir Körfezi'nde ölü balık sayısı gün geçtikçe çoğalarak artıyor.

Yüz binlerce balık ölü olarak kıyaya vururken, kentteki ağır koku da kendisini hissettiriyor.

Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde ölü balıklar nedeniyle oluşan kötü koku, vatandaşları ev ve iş yerlerinin pencerelerini açamaz hale getirdi.

Balık ölümlerinin yanı sıra, Körfez'in renginin de kırmıza döndüğü gözlemlendi. Ölen balıklar arasında çipura, deniz levreği gibi balıklar bulunuyor.

"GÜZELİM İZMİR'İ NE HALE GETİRDİLER"

Doğma büyüme İzmirli olduğunu ve hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden 50 yaşındaki Serkan Bingöl, “Yetkililer neden gelmiyor buralara anlamadım. Ölümler, fabrikalardan akan pisliklerden dolayı meydana geliyor.

İlk defa böyle bir rezillik görüyorum. Güzelim İzmir'i ne hale getirmişler.” dedi.

Bazı vatandaşların ise kıyıya vuran balıkları toplayarak poşete koyduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.