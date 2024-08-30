İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerinde büyük tehlike! Zehirli toksinler insana geçiyor

30 Ağustos 2024 12:03 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 12:18

İzmir'de körfezin belirli bölümlerinde ölü balıkların görülmesi ve kötü koku, yerel ve ulusal gündemdeki yerini koruyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin körfeze akan 7 dere ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesislerinin çıkış noktasından alınan numunelerin analiz sonuçları bekleniyor.

Ancak uzmanlar yeni bir tehlikeye daha dikkat çekti. Prof. Dr. Esin Süzer de kirliliğe sebep olan mikro alglerin toksin üreten türlerinin bulunduğunu, toksinlerin midye ve balık gibi denizel organizmaların bünyesine geçebildiğini aktardı. Prof. Dr. Süzer, bu yüzden bir süre körfezden avlanan balık ve midyenin tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

'HASTANELİK OLABİLİRSİNİZ' UYARISI GELDİ

Toksin geçen balık ve midyenin tüketildiği zaman bu toksinlerin insanlara da geçebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Süzer, şunları kaydetti:

“Bunların en büyük belirtilerinden bir tanesi mide bulantısıdır. Aşırı tüketimde hastaneye bile kaldırılabilirsiniz. O yüzden toksin üretildiği zamanlarda özellikle bahar ve sonbahar aylarına doğru patlamaların yaşandığı durumlarda deniz ürünlerinin tüketilmemesini tavsiye ederiz.

İç körfezden avlanan balıkların tüketilmesini de tavsiye etmiyoruz. Çünkü iç körfez, endüstriyel ve evsel kirliliğin baskısı altında. Her ne kadar arıtma sistemi de olsa bu tür kirlilik söz konusu. Balıklarda ve midyelerde bu kirliliklerin birikimleri de bulunuyor. Kirlilik, organizmada biriktikçe bu sefer tüketen insanlara da geçer. Ağır metaller, pestisitler, tarım ilaçları ve patojen bakteriler bile insana geçebiliyor.”

FİTOPLANKTON PATLAMASI YAŞANIYOR

Bu sürecin hava sıcaklığının fazla olmasından dolayı biraz uzun süreceğini söyleyen Süzer, körfezde oksijen azlığının olduğunu ve buna bağlı olarak da balık ölümlerinin yaşandığını belirtti.

Sözlerini sürdüren Süzer, ayrıca fitoplankton patlaması da yaşandığını, normal sürece girilebilmesi için hava sıcaklığının düşmesi gerektiğini aktardı. Süzer, besin elementlerinin de iyi bir arıtmadan sonra düşmesi gerektiğini ve bu sürecin izlenmesi gerektiğini ifade etti.