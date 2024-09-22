İzmir Körfezi'ndeki çevre kirliliğinin haritası uzaydan görüntülendi! Türk bilim insanları özel kod yazarak işaretledi

22 Eylül 2024 19:37 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 20:33

İzmir Körfezi'nde kirlilik ve kötü koku krizi devam ediyor. Kirliliğin kaynağını belirlemek ve sorunu çözmek için çalışmalarını sürdüren Bilim Kurulu akademisyenleri, uydu görüntülerinden faydalanarak körfezdeki kirliliğin haritasını çıkardı. Kirliliği tespit etmek için özel kod yazan bilim insanları, uyguladıkları teknik sayesinde sudaki kirlilik değişimlerini dakikalar içinde tespit edebilecek bir model geliştirdi.

İzmir'de sahile ölü balıkların vurması ve kötü kokuların yayılmasıyla oluşan çevre kirliliğinin kaynağının tespiti ve mevcut kirliliği önlemek için çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu'nun acil eylem planı hazırlığı devam ederken, üniversitelerdeki Türk bilim insanları da sorunun kaynağı ve çözümüne ilişkin projeler geliştiriyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN KİRLİLİĞİN HARİTASINI ÇIKARDILAR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca oluşturulan Bilim Kurulu, acil eylem planı hazırlığını sürdürürken farklı üniversite ve disiplinlerden bilim insanları da sorunun tespiti ve çözümüne yönelik projeler geliştiriyor.

Manisa Celal Bayar ve Yıldız Teknik üniversitelerinden akademisyenlerin oluşturduğu araştırma grubu, bu kapsamda uydu görüntülerinden yararlanarak İzmir Körfezi'ndeki kirliliği haritalandırdı.

ANALİZ ETMEK İÇİN ÖZEL KOD YAZDILAR

İki üniversitedeki bilim insanları, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırılması ve takibi için çalışma yaptı.

Google Earth Engine platformu ile Sentinel uydu görüntülerini analiz etmek üzere kod yazan bilim insanları, güneşten gelip, deniz yüzeyinden yansıyan ve uydu sensörleri tarafından kaydedilen ışınları, uzaktan algılama tekniğiyle sınıfladı.

SARI, KIRMIZI VE TURUNCU RENKLERİN ANLAMI

Su kütlelerinde klorofil A yoğunluğunu belirleme ile genellikle fitoplankton ve alg varlığını izlemek için kullanılan Normalleştirilmiş Fark Klorofil İndeksinden (NDCI) yararlanan bilim insanları, bu yolla sudaki kirlilik değişimlerini dakikalar içinde tespit edebilecek bir model geliştirdi.

Akademisyenlerin ürettiği haritalarda körfezdeki en kirli bölgeler kırmızıyla, daha az kirli bölgeler kırmızıdan açık tonlarına doğru turuncu ve sarı renklerde işaretlendi.

MCBÜ Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Harita Mühendisi Doç. Dr. Osman Salih Yılmaz, yapılan çalışmanın sağlıkta kullanılan röntgen ve MR gibi bir tarama modeli olduğunu, uydu görüntülerinin işlenmesiyle su kalitesinde değişimin hızlı takip edilebildiğini söyledi.

"RENKLENDİRMEYİ KOD YAZARAK YAPIYORUZ"

Sudaki anlık değişimlerin uydunun bir bölgeyi geçiş zamanıyla ilgili olduğunu belirten Salih Yılmaz, "Uyduların bir bölgeyi tekrar ziyaret zamanları 5 gündür. Yani körfez havanın bulutlu olup olmamasına göre ortalama 5-7 gün içirişinde aynı teknik kullanılarak takip edilebilir. Renklendirmeyi biz kod yazarak yapıyoruz. Hesapladığımız NDCI indeksindeki piksel değerlerine göre NDCI indeksi -1 ile +1 arasında değer alır. Genellikle 0,2'nin üzerindeki değerler klorofil A'nın yoğunlaştığını göstermektedir. Yani 0,2'nin altını mavi renkte gösterirken 0,2 ile 0,3 arasını sarı turuncu, 0,4 üstü kırmızının tonları olarak renklendirdik" ifadelerini kullandı.

KİRLİLİK SEVİYESİ SON 3 AYDA HIZLA ARTTI

İşlenen uydu görüntülerine göre İzmir Körfezi'nde 2017'den 2024 ortalarına kadar kirliliğin sınır seviyenin altında olduğunu ancak son üç ayda neredeyse tüm bölgelerde çok hızlı bir artış görüldüğünü belirten Yılmaz, sıcaklıkların yükselmesiyle Bayraklı, Karşıyaka, Konak İskelesi ve Alsancak Limanı kıyılarında alg patlaması kaynaklı klorofil A seviyesinde önemli yükselmeler saptadıklarını bildirdi.

"BİZ BU İŞİN MR'INI ÇEKTİK"

Körfezde yürütülecek çalışmaların takibinde de bu sistemin kullanılabileceğini ifade eden Yılmaz, yazdıkları kodun dünyanın herhangi bir yerindeki göl ya da deniz yüzeyindeki kirliliğin takibinde de kullanılabileceğini dile getirdi.

Yaptıkları çalışmanın İzmir Körfezi için kurgulanan erken uyarı sistemlerine entegre edilmesi gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Biz bu işin MR'ını çektik. Kirliliğin tam sebebi ortaya konulup tedavi uygulandıktan sonra biz tekrar MR çekerek tedavinin işe yarayıp yaramadığını takip edebileceğiz" dedi.

Yapılan çalışmada Doç. Dr. Osman Salih Yılmaz'ın yanı sıra aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Ateş ve Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Füsun Balık Şanlı, Prof. Dr. Fatih Gülgen ve Dr. Öğretim Üyesi Uğur Acar da yer aldı.

İki üniversiteden akademisyenlerin yer aldığı ekip, 2021'de Marmara Denizi'nde müsilajın yayılımını ve aynı yıl Akdeniz Bölgesi'nde çıkan orman yangınlarından etkilenen alanları uydu görüntülerinden tespit eden çalışmalar yapmıştı.