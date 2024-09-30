İzmir Körfezi'ndeki kirlilik deniz yaşamını bitiriyor! Dev balık karaya vurdu

30 Eylül 2024 07:49 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 07:50

İzmir'de körfezdeki kirlilik denizaltı yaşamını etkilemeye devam ediyor... Karşıyaka'da granyöz cinsi dev bir balık karaya vurdu.

İzmir Körfezi alarm vermeye devam ediyor. Kirliliğin tehlikeli boyutlara ulaştığı denizde su altı yaşamı tehdit altında. Geçtiğimiz haftalarda deniz suyundaki oksijen miktarının kritik seviyenin altına düşmesinin ardından binlerce ölü balık kıyıya vurmuştu.

Kentte son kaydedilen görüntülerde bu kez dev bir balık ölü halde karaya vurmuş olduğu görüldü. Belediye ekipleri tarafından karaya çıkarılan balığın granyöz cinsi olduğu belirtildi. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntüler İzmir Körfezi'nde kirliliğin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi.

SİVRİSENEK SAYISINDA PATLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay önceki gün yaptığı açıklamada, körfezin ancak bir buçuk yıllık bir çalışma neticesinde temizlemenin mümkün olduğunu ifade etmişti. Özellikle Karşıyaka Alaybey bölgesinde ciddi bir kirlilik sorunu yaşanırken bölge halkı, deniz suyunun kirliliği nedeniyle sivrisinek sayısının da arttığını belirtiyor.