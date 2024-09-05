İzmir Körfezi'ndeki kirlilik felaketi için bakanlık harekete geçti! 'Hali içler acısı, sorumlular hesap verecek'

05 Eylül 2024 12:22 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 12:30

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik felaketi sonrası bakanlık harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "Bugün Körfez’de yaşanan, tam anlamıyla büyük bir çevre felaketidir. Denizdeki, atıksu kaynaklı amonyak miktarı, olması gerekenden tam 50 kat daha fazladır. Altını çizerek ifade etmek gerekirse; şu anda Körfezimizin bazı bölgelerinde yaşam kalmamıştır" dedi. Bakan Kurum "Belediyeyi 13 kez uyardık, bu kirliliğin sorumluları yerel yönetimlerdir" ifadelerini kullandı.

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik bir türlü arındırılamıyor. Balık ölümlerini ve dayanılmaz kötü kokuyu da beraberinde getirirken, tek tehlikenin bu olmadığı uyarısı geldi. Uzmanla, zehirli toksinlerin geçtiği balık ve midyenin tüketildiği zaman bu insana zarar verebileceğini belirterek 'Hastanelik bile olabilirsiniz' uyarısında bulunuyor. Yaşanan çevre felaketiyle ilgili bakanlık harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Gerekli ıslah çalışmaları yapıldığını belirten Kurum, "Dünyanın gözbebeği olan bir tabiat harikasıdır. Karadan gelen kirlilik nedeniyle nefes alamamaktadır. Balık ölümleri yaşanmaktadır. Acı durumun önüne geçmek için harekete geçtik. Ekiplerimiz ve bilim insanlarımızla örnek bir çalışma yapıyoruz" dedi.

ALT SINIRDAN 50 KAT DAHA FAZLA

Yaşanan kirliliğin nedenlerini öğrenmek için çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Kurum şöyle devam etti, "Amonyak miktarı olması gereken sınırdan 50 kat fazladır. Yani evsel ve endrüstriyel atıklar suya arıtılmadan karışıyor demek. Bu da beraberinde kötü kokuya neden olmakta. Hem denizdeki canlıların hem de vatandaşların sağlığını tehdit etmektedir.

DEFALARCA UYARILDI VE CEZA KESİLDİ

Altını çizerek ifade etmek gerekirse körfezin bazı noktalarında yaşam kalmamıştır. Körfeze bağlanan derelerdeki kirlilik tarihin en kötü durumundadır, sonuçlar içler acısı. Bakanlık olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 15 sene içerisinde yazılı sözlü olarak defalarca uyardık. 6 milyondan fazla, 13 kez ceza verildi. Körfezdeki bu kirlilik arıtma tesisinin düzgün çalışmamasından kaynaklanıyor. Bu kirliliğin ve felaketin sorumluları, varolan arıtma tesisini bile nasıl kullanacağını bilmeyen aciz olan yerel yönetimlerdir. Görevdeyken tek bir adım atmayarak, verilen sözleri tutmayanlardı.

KÖRFEZ KADERİNE TERK EDİLEMEZ

İzmir Körfezi’nin geleceği için gerekli istişareleri yapıp, kirlilikle mücadele için yol haritaları belirlenecek. Yerel yönetimleri anlık olarak takip edeceğiz, gerekli uyarıları yapıp gerekli cezai işlemleri uygulayacağız. Körfez kaderine terk edilemez.