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 | Yusuf Özgür Bülbül

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye darbe: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, daha önce mühürlenen künefecide naylon fatura düzenlediği, devletten vergi kaçırıp paraları örgüte aktardıkları tespit edildi. Şüpheliler cezaevine teslim edildi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 00:14
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 00:19

MASAK tarafından elde edilen verilere göre, FETÖ'ye fon topladığı tespit edilen, ifadelerde adı geçen, örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyallerin incelemesi sonucu suç unsurları belirlenen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İzmir, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da, 26 Mayıs'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüphelinin ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı belirtilmişti. İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye darbe: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

21 ŞÜPHELİ SERBEST

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı olmak üzere 21'i serbest bırakıldı.

VERGİ KAÇIRMIŞLAR

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, geçen yıl 24 Aralık'ta künefeciye düzenlenen operasyonun ilk ayağında, mühürlenen işletmenin hesap hareketleri mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadeleri, tanık beyanları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve banka hesap hareketleri incelemeleri sonucu künefecinin paravan bir şirket olarak kullanıldığı ortaya çıkartıldı.

İşletmedeki ticari işlemler için naylon fatura düzenlediği belirlenen şüphelilerin, bu yolla devletten vergi kaçırdığı ve paranın örgüte aktarıldığı saptandı.

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye darbe: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

ÖRGÜTSEL TOPLANTILAR TESPİT EDİLDİ

Polisin tespitlerine göre, örgütle bir bağı olmayan kişilerin işe alınmadığı künefecide, çalışanların maaşlarından kesinti yapılıp "himmet" adı altında FETÖ'ye finansman sağlandı. Ayrıca künefecide örgütsel toplantılarının yapıldığı anlaşıldı.

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