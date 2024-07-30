İzmir Urla'da orman yangını! Ekipler müdahaleye başladı 

30 Temmuz 2024 18:35 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 18:39

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın saat 16.37'de ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

MENEMEN'DE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

İzmir'in Menemen ilçesinde de öğle saatlerinde makilik ve otluk alanda yangın çıkmıştı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.