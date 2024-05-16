İzmir'de 11'i çocuk 56 göçmen umut tacirlerinin elinden kurtarıldı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 May 2024 04:17 - Güncelleme : 16 May 2024 04:20
İzmir'in Urla ve Çeşme ilçelerinde kaçak insan taşımacılığı yapanların elinden 11'i çocuk 56 göçmen operasyonla kurtarıldı..
İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesinde 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Urla açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme ilçesi Çolak Burnu Koyu'nda ise düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, karadaki 10'u çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı