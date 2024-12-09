İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Annesi ve üvey babası uygunsuz fotoğraflarını çekip...

09 Aralık 2024 15:45 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 15:56

İzmir'de 2015 yılında yapılan bir sosyal medya paylaşımı kız çocuğuna istismar olayını ortaya çıkardı. Emniyet ekipleri o dönem 12 yaşında olan kız çocuğunun 'model' adı altında fotoğrafları paylaşılması ve cinsel ilişkiye zorlanması sonrası harekete geçti. Kendi kız çocuklarını istismar ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan üvey baba H.E. ile öz anne H.E.'ye ceza yağdı.

İzmir’de 2015 yılında yapılan bir sosyal medya​ paylaşımı emniyet ekiplerini harekete geçirdi. O dönem 12 yaşında olan bir kız çocuğuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarını gören bir kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurarak çocuğun "model" adı altında istismar edildiği şikayetinde bulundu.

CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDI

AA'daki habere göre ihbar üzerine harekete geçen polis, Bornova ilçesinde yaşayan çocuğa ve ailesine ulaştı. Ekipler çocukla görüştü. Çocuğun istismar edilerek uygunsuz fotoğraflarının çekildiği, modellik yaptırıldığı ve cinsel ilişkiye zorlandığı belirlendi.

ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI

Anne ve üvey baba ile çocuğun fotoğrafını kullanan model ajansı yetkilisi hakkında "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

ÜVEY BABAYA 70 YIL 3 AY HAPİS

İzmir​ 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda 29 Kasım'da tutuklu sanık üvey baba H.E'ye "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 38 yıl 3 ay, "çocuğun fuhşa teşvik edilmesi" suçundan 12 yıl, "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl, "müstehcenlik" suçundan 8 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 70 yıl 3 ay hapis verildi.

HAKKINDA YAKALAMA OLAN ANNEYE 41 YIL HAPİS

Hakkında yakalama kararı bulunan sanık anne H.E ise "çocuğun fuhşa teşvik edilmesi" suçundan 18 yıl, "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl ve "müstehcenlik" suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kız çocuğunun müstehcen görüntülerini sosyal medyadan paylaşan H.İ'nin suçu işlediği sabit olmadığı belirtilerek beraatine hükmedildi, model ajansı yetkilisi A.S.S.E'nin ise hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkındaki dava düştü.