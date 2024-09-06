İzmir'de 2 kişinin ölümüne yol açan elektrik kaçağı davasında ara karar

06 Eylül 2024 20:58 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 21:23

İzmir'de 2 kişinin yoldaki kaçak elektrik akıma kapılarak ölmesine ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme, dün ve bugün savunmaları alınan 13 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İzmir'in Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın ilk duruşmasında, tutuklu bulunan 13 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"Bilerek ve ihmal suretiyle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla açılan davada toplam 42 sanık yargılanıyor. Dava kapsamında İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen ilk duruşma iki gün sürdü.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, kazada yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz’in babası söz alarak sanıkların en ağır cezayı almaları gerektiğini vurguladı ve "Artık bu ülkede kimse elektrik akımına kapılarak ölmesin, herkes görevini düzgün yerine getirsin" dedi.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından, tutuklu sanıkların savunmaları alındı. İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç’un avukatı, duruşmaya katılan bazı siyasi parti temsilcilerinin, duruşma sonrası mahkeme başkanını ziyaret ettiğini iddia etti.

MAHKEME BAŞKANINDAN İDDİALARA CEVAP

Mahkeme başkanı ortaya atılan görüşme iddialarına Hiç kimseyle görüşmedim. Değil 1 metre, 10 metre yakınıma gelmediler" dedi. 13 sanık ve adli kontrol uygulanan 9 sanık hakkında ara kararını açıkladı.

13 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin, 8 sanığın da adli kontrollerinin devamına karar verildi, ev hapsi uygulanan A.E'nin ise hamile olması nedeniyle adli kontrolünün kaldırılmasına hükmedildi. Karara salondan tepki gösterilmesi üzerine mahkeme başkanı, "2024 yılında 2 kişi elektrik akımına kapılıp öldü, saygı gösterin. Kimse kusurlu değil, herkes işini layıkıyla yapmış ama 2 kişi öldü. Herkes bu dosyanın bilincinde hareket etsin" dedi.