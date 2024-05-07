İzmir'de 22 kaçak Sahil Güvenlik ekiplerinin radarına takıldı

07 May 2024 06:47 - Güncelleme : 07 May 2024 06:50

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Mayıs saat 04.50’de Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.