İzmir'de 5 çocuğunu kaybeden anneden haber var: "Anneme bile..."

17 Kasım 2024 18:55 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 19:05

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Selçuk'taki yangında 5 çocuğunu kaybeden anneyle yaptığı görüşmeyi ilk kez paylaştı. Çocuklarının ölümü sonrası büyük bir psikolojik yıkım yaşayan annenin duygularını aktardı.

İzmir’in Selçuk​ ilçesinde annelerinin kağıt toplamaya çıktığı sırada evde tek başlarına olduğu sırada çıkan yangın​ sonucu ölen 5 kardeşin annesi zor günler yaşıyor. Yaşları 1 ve 5 arasındaki 5 çocuğunu kaybeden anne​ gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş anneyle yaptığı görüşmeyi aktardı.

"BENİ HAYATA BAĞLAYAN TEK ŞEYDİ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde Selçuk ilçesinde 5 çocuğun yaşamını yitirdiği olaya dair, “Selçuk’ta yaşanan olaya ilişkin anne ile görüştüm. Anne şunları ifade etti; ‘Evlatlarım beni hayata bağlayan tek şeydi. Anneme bile emanet etmek istemezdim evlatlarımı’. Bu olayın üzüntüsünü bir anne olarak hala yüreğimde taşıyorum. Annemizin acısını paylaşıyorum. Bakanlık olarak yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

"EVLATLARI AİLELERİNDEN AYIRMAK ZOR OLABİLİYOR"

Bakanlık olarak yaklaşımlarının anne, baba ve evlatlarının bir arada olmasına ve evlatların aile şefkatinde büyümesine yönelik olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, bazen bu yöndeki bütün çabalara rağmen, çok üzücü, acı olayların yaşanabildiğinin altını çizdi. Sözlerini sürdüren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“Biz çocuklarımızın üstün yararını gözeterek, her vakayı kendi özelinde değerlendirerek ele alıyoruz. Ancak bazen anne veya babası ile çok güçlü duygusal bağları olan çocuklarımız için kurum bakımı kararı vermek, evlatları ailelerinden ayırmak çok zor olabiliyor.

Yaşadığımız son acı olayda olduğu gibi. Nitekim Selçuk’ta yaşanan olaya ilişkin anne ile görüştüğümde şunu ifade etti; ‘Evlatlarım beni hayata bağlayan tek şeydi. Anneme bile emanet etmek istemezdim evlatlarımı’. Bu olayın üzüntüsünü bir anne olarak hala yüreğimde taşıyorum. Annemizin acısını paylaşıyorum. Bakanlık olarak yanında olmaya devam edeceğiz.”