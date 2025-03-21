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 | Bengül Büyükhan

Valilik duyurdu! Ankara, İzmir ve Manisa'da 5 gün gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Ankara, İzmir ve Manisa'da 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi. Yasaklar her iki ilde de 25 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

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Valilik duyurdu! Ankara, İzmir ve Manisa'da 5 gün gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 15:19

İstanbul'un ardından Ankara, İzmir ve Manisa'da da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı. İzmir Valiliği, son günlerde yaşanan gösterilerdeki provokatif eylemlerin önüne geçebilmek için, bugünden geçerli 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması yasaklandığını belirtti.

5 GÜN YASAK

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10.00’dan - 25.03.2025 günü saat 23.59’a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ANKARA'DA DA YASAK GELDİ

Ankara Valiliği, 21-25 Mart tarihleri arasında kapalı ve açık toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylemlerin yasaklandığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla (önceden izin verilenler hariç) kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart veya afiş asılması 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince 21 Mart Cuma günü saat 14.00’dan, 25 Mart Salı günü 23.59’a kadar yasaklanmıştır."

MANİSA’DA TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ YASAKLANDI

Manisa Valiliği tarafından Manisa il genelinde 21 Mart 14.00’dan 25 Mart 23.59’a kadar toplantı, gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamaları yasaklandı.
Manisa’da Valilik kararınca toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamaları yasaklandı. Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 14:00’dan - 25.03.2025 günü saat 23:59’a kadar, 5 (beş) gün süre ile her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İSTANBUL'DA DA YASAKLANMIŞTI

İBB'ye başlatılan soruşturmalarının ardından İstanbul'da da 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurulmuştu.

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