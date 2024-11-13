İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangın faciası: Türkiye'yi hüzne boğan olayda acı detaylar

13 Kasım 2024 07:58 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 08:53

İzmir'de elektrikli sobanın devrilmesi sonucu meydana gelen yangın faciasında yaşları 1 ile 5 arasında olan 5 kardeşin öldüğü olayla ilgili kahreden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yangında feci şekilde can veren 5 kardeşin Aile Bakanlığı tarafından koruma altına alınmak istendiği ama ailenin 'Kendimize zarar veririz', sözleriyle reddettiği ortaya çıktı. İşte yürek yakan facianın kahreden detayları...

İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana gelen yürek yakan faciada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürürken facianın detayları da ortaya çıkıyor. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Sinem Akcan ifadesinde, topladığı hurdaları 800 TL'ye sattığını ve hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattı.

ANNE SERBEST BIRAKILDI

Çocuklarının cenaze törenine katılmak için polis nezaretinde Tahsinağa Camii'ne getirilen ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan anne Akcan, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Akcan, çıkarıldığı hakimlikçe yurtdışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE EVE UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENMİŞ

Hırsızlıktan 8 yıl 7 ay hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan baba Hakan Akcan'ın uyuşturucu kullanmaktan ve kasten yaralamadan sabıkalı olduğu öğrenildi. Baba Hakan Akcan'a çocuklarının cenazesine katılması için savcılık tarafından izin verildi. 5 kardeş, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Acarlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akcan çiftinin yaşadığı eve daha önce birkaç kez uyuşturucu operasyonu düzenlendiği de öğrenildi. Anne hakkında herhangi bir suçtan işlem yapılmadığı için çocuklara devlet tarafından el konulamadığı belirtildi.

DEVLET KORUMA ALTINDA ALMAK İSTEDİ, AİLE KARŞI ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Anne Akcan'ın amcası Yılmaz Açar, çocukların babasının yaklaşık 1.5 yıl önce cezaevine girdiğini anlatarak, "Açık cezaevinde kaldığı için izinli gelip, ailesini görüp gidiyormuş. Çocukların bakımını devlet üstlenmek istedi. Ancak yeğenim izin vermedi. Kardeşim Halim Açar da 15 gün önce torunlarını almak istedi. Anneleri 'Ben çocuklarıma bakacağım' dedi ve direndi. Kardeşim, 'Üçünü yurda verelim, hiç olmazsa ikisini yanıma alayım' diyordu ama kabul etmediler. Devlet görevlileri de birkaç kez gelip 'Çocukları alalım' demiş ama vermemiş. Çocukları en son 2 ay önce yardım getirdiğinde gördüğünü belirten Açar, "Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan yardım alıyordu. Babası ve biz yardım ediyorduk. Komşuları da yardım ediyordu" dedi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Aile Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bakanlık, Akcan ailesine çocukların devlet himayesine alınmasını teklif etti. Ailenin çocuklarının alınması durumunda 'Kendimize zarar veririz', 'Çocuklarımızı asla vermeyiz' ifadelerini kullandığı bildirdi. Bu amaçla bakanlık yetkililerinin geçen yıl 18 kez ziyaret ettiği aileye, düzenli desteklerin yanı sıra yapılan ilave desteklerle birlikte ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlandığı bildirildi.