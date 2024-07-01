İzmir'de 5 kişinin öldüğü faciada kahreden detay!

01 Temmuz 2024 15:33 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:42

İzmir'in Torbalı ilçesi dün öğle saatlerinde bir iş yerinde sanayi tipi tüp patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi de yaralanmıştı.

Faciada hayatını kaybeden Evin Aslan (36) ve kardeşi Birgül Sarsılmaz (44) için bugün cenaze töreni düzenlendi. Aslen Mardinli olan iki kardeş için gözyaşları sel oldu. Aile bireyleri ayakta durmakta güçlük çekti.

BABADAN KAHREDEN AÇIKLAMA

Baba İbrahim Savucu yaptığı açıklamada, "Bize felaket oldu. Pazara çıkmışlardı. O sırada olay yaşanıyor. Büyük kızım hamileydi. Bayramda yanıma geldi ve hamile olduğunu söylemişti" dedi.

İki kardeşin cenazesi, kılınan cenaze namazlarının ardından baba evininde bulunduğu Subaşı Mahallesi’nde toprağa verildi.



Cenazeye İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, AFAD Genel Başkanı Okay Memiş, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılıda katıldı.