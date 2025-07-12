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 | Murat Makas

İzmir'de 95 adrese şafak vakti operasyonu: 133 gözaltı

İzmir'de 95 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aranan şahıslardan 133 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir'de 95 adrese şafak vakti operasyonu: 133 gözaltı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 10:15

'de aranan şahısları yakalamaya yönelik 95 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 133 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 95 adrese şafak vakti operasyonu: 133 gözaltı

ŞAFAK OPERASYONU

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş ve çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. 11 Temmuz 2025 günü saat 05.00’te il genelinde merkez ve dış ilçelerde eş zamanlı olarak düzenlenen şafak operasyonunda, toplam 95 adrese baskın yapıldı. 190 personelin katıldığı ve 24 saat süren operasyon kapsamında; hırsızlık, kasten öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi suçlardan aranan 133 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

ETİKETLER
#polis
#suç
#gözaltı
#İzmir
#Şafak Operasyonu
#Hapis Cezası
#Gündem
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