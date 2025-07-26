İzmir'de acı olay! Motosiklet sürücüsü yanarak hayatını kaybetti

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kaza sonucu acı olay yaşandı. Kaza, dün Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Ankara asfaltı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz K. (65) idaresindeki kamyonet, dönüş manevrası yaptığı sırada karşı yönden gelen Veli Kırtık (38) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

FECİ ŞEKİLDE YANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet alev alarak yanmaya başladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan motosiklet söndürülürken, alevlerin arasında kalan motosiklet sürücüsü Veli Kırtık'ın feci şekilde yanarak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Aziz K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.