İzmir'de afet konutları yükseliyor! 'Yanan her evin yerine yenisi yapılacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Afet Konutları 281 Bağımsız Bölüm Temel Atma Töreninde konuştu. Bakan Kurum "Ormanlık alanlar ranta açılmadı." ifadelerini kullandı.

İzmir'de afet konutları yükseliyor! 'Yanan her evin yerine yenisi yapılacak'
29.08.2025
29.08.2025
29.08.2025

Çevre, Şehircilik ve Bakanı , İzmir’in ilçesinde düzenlenen Afet Konutları Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Yangın felaketinden etkilenen vatandaşların mağduriyetini hızla gidermeye çalıştıklarını vurgulayan Kurum, “İzmir'de afetin izlerini siliyoruz. Bizim devletimiz güçlüdür, milletimiz büyüktür. Devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır.” dedi.

İzmir'de afet konutları yükseliyor! 'Yanan her evin yerine yenisi yapılacak'

Bakan Kurum, Ödemiş ve 'da yapılacak 281 konutun bir yıl içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini belirterek, “Yanan her evin yerine daha sağlamını yapacağız dedik ve hemen Başkanımızla hazırlıklara başladık. Bir ay içerisinde İzmir’e verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

"ORMANLIK ALANLAR RANTA AÇILMADI"

Kurum, afet bölgelerinde yürütülen çalışmaların sadece konut yapımıyla sınırlı olmadığını dile getirerek, “11 ilde afet konutları inşa ediyoruz. Çalışmalarımızda bölgenin iklim şartlarını dikkate alarak yeni yaşam alanları kuruyoruz. Afetzede kardeşlerimiz, bir yıl içerisinde teslim edeceğimiz bu konutlarla yeni hatıralar biriktirecek.” dedi.
Bakan Kurum, orman yangınları sonrasında ranta yönelik eleştirilere de değinerek, “Ormanlık alanlar ranta açılmadı.” ifadesini kullandı.

Hatay'da dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı
