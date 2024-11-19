İzmir'de akılalmaz olay! 2 kadın, 1 adam, büyülü tehdit: Korkuyorum, ölmek istemiyorum

19 Kasım 2024 10:09 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:11

İzmir'de akılalmaz bir olay yaşandı. 2 çocuk annesi Vildan Güneş, kızlarının babası olan ayrıldığı eşi iş insanı Özer Çalışkan'ın ilk eşi Gülcan V. tarafından kendisine büyü yapıldığını söyledi. Her türlü şiddet ve ölüm tehdidine maruz kaldığını belirten Vildan Güneş savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. 48 yaşındaki 2 çocuk annesi Vildan Güneş, 2 kızının babası olan eski eşi Özer Çalışkan'ın ilk eşinden şikayetçi oldu.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM, KORKUYORUM"

Almanya'da taksi şirketi işletmeciliği yapan iş insanı Özer Çalışkan'ın ilk eşi Gülcan V.'nin kendisine büyü ve tehdit yoluyla psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden Vildan Güneş "Bu kadından korkuyorum, ölmek istemiyorum" dedi.

BÜYÜ YAPIP TEHDİT MESAJLARI GÖNDERMİŞ!

Almanya'da ticaretle uğraşan Özer Çalışkan'ın ilk eşi olan Gülcan V.'nin kendisine büyü başta olmak üzere her türlü mesajla ölüm tehdidinde bulunduğunu belirten Vildan Güneş, soluğu Cumhuriyet Savcılığı'nda alarak Gülcan V. hakkında suç duyurusunda bulundu.

"MİRAS YÜZÜNDEN PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULUYOR"

Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Vildan Güneş şöyle konuştu:

"Ben Özer'in ikinci eşiyim. Kızlarımın babasının maddi durumu çok iyi. Milyonlarca Euro'luk mal varlığı bulunuyor. Benden önce evlenip boşandığı o kadın, kızlarım mirastan en büyük payı alacak diye bana her türlü psikolojik şiddeti uyguluyor.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU O"

Ölümle hatta büyü yaparak tehdit ediyor. Benim ve kızlarımın başına bir şey gelirse sorumlusu, boşandığım eşimin ilk eşi Gülcan V.'dir."

Gülcan V.'nin hakkındaki iddialara vereceği cevap merak konusu...