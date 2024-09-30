Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İzmir'de akılalmaz olay! Tedavi için geldiği hastanede ambulansı kaçırdı

İzmir'de akılalmaz olay! Tedavi için geldiği hastanede ambulansı kaçırdı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Eylül 2024 14:51 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 14:59
İzmir&#039;de akılalmaz olay! Tedavi için geldiği hastanede ambulansı kaçırdı

İzmir'de yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Çeşme Devlet Hastanesine tedavi görmek için gelen bir hasta, bahçedeki ambulansı kaçırdı. Şüpheli, polis kovalamacası sonucu yakalandı.

Çeşme Devlet Hastanesine tedavi için gelen 42 yaşındaki M.K., bir süre hastanenin bahçesinde oturdu. Bu sırada gözüne park halindeki ambulansı kestirdi. M.K. tedavi görmek için geldiği hastanede ambulans kaçırdı. 

KOVALAMACA​ SONUCU YAKALANDI 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis​ ekipleri sevk edildi. Ambulans içerisindeki takip sisteminden aracın konumunu belirleyen ekipler, hastane yakınlarında kovalamaca sonucu aracı durdurdu.

Şüpheli M.K., ekiplerce araçtan indirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, "beni takip ediyorlar, kaçıracaklar" diyerekten ambulans şoförünü araçtan itmek suretiyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
kovalamacapolis

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...