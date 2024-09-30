İzmir'de akılalmaz olay! Tedavi için geldiği hastanede ambulansı kaçırdı

30 Eylül 2024 14:51 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 14:59

İzmir'de yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Çeşme Devlet Hastanesine tedavi görmek için gelen bir hasta, bahçedeki ambulansı kaçırdı. Şüpheli, polis kovalamacası sonucu yakalandı.

Bir hatası aslana yem etti! Ziyaretçilerin gözü önünde dehşet dolu olay

Bir hatası aslana yem etti! Ziyaretçilerin gözü önünde dehşet dolu olay

Çeşme Devlet Hastanesine tedavi için gelen 42 yaşındaki M.K., bir süre hastanenin bahçesinde oturdu. Bu sırada gözüne park halindeki ambulansı kestirdi. M.K. tedavi görmek için geldiği hastanede ambulans kaçırdı.

KOVALAMACA​ SONUCU YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis​ ekipleri sevk edildi. Ambulans içerisindeki takip sisteminden aracın konumunu belirleyen ekipler, hastane yakınlarında kovalamaca sonucu aracı durdurdu.

Şüpheli M.K., ekiplerce araçtan indirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, "beni takip ediyorlar, kaçıracaklar" diyerekten ambulans şoförünü araçtan itmek suretiyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.