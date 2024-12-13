İzmir'de araç içinde korkunç cinayet! İki arkadaşın tartışması cinayetle bitti!

13 Aralık 2024 10:57 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:58

İzmir'in Konak ilçesinde iki arkadaş arasında araç içinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.Ö arkadaşı Fehim Can Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürdü. Korkunç olay sonrası arkadaş katili A.Ö tutuklandı.

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İzmir​'in Konak​ ilçesinde meydana gelen korkunç olayda araç içinde tartışmaya başlayan iki arkadaştan biri hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Fehim Can Erdoğan ve arkadaşı 24 yaşındaki A.Ö. aracın içerisinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle A.Ö arkadaşı Fehim Can Erdoğan'ı bıçakla yaraladı.

24 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Erdoğan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın şüphelisi A.Ö. ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay öncesi Fehim Can Erdoğan ve arkadaşı A.Ö.'nün birlikte hareket ettikleri, bir marketin önünde durup bir şeyler satın aldıktan sonra yeniden ilerledikleri anlar yer aldı. Cinayetin sebebinin de ikili arasında yaşanan bir anlık tartışmadan kaynaklandığı öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.