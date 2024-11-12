İzmir'de Atatürk büstüne saldıran şüpheli hakkında karar çıktı

12 Kasım 2024 23:50 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 23:51

İzmir'de 10 Kasım sabahı Atatürk'ün büstüne saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakim karşısına çıktı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de 10 Kasım'da yaşanan skandal cezasız kalmadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldıran şüpheli hakkında karar çıktı.

İzmir'in Kirazlı ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal etmesinin 86. yıl dönümünde skandal bir olay yaşanmış, 2 ayrı Atatürk büstüne çirkin saldırı gerçekleştirilmişti.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinde 10 Kasım'da meydana gelen saldırıları gerçekleştiren Durmuş K. gözaltına alındı. 49 yaşındaki şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Durmuş K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CHP 'İBRETLİK CEZA' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

CHP Kiraz İlçe Başkanlığı çirkin olayın ardından Atatürk büstlerine yönelik saldırı​ hakkında suç duyurusunda bulunmuş, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu olaya şu sözlerle tepki göstermişti:

"Kiraz ilçemizde Umurcalı ve Yeniköy’de bulunan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün büstlerine, tamda vefatının 86. yılında yapılan alçakça saldırıları kınıyor, planlı bir şekilde yapıldığı açık olan bu saldırıları yapanları lanetliyorum. Bu türden haince saldırılardan medet uman gafiller bilsin ki, bizler onun aziz hatırasını da cumhuriyeti de canımız pahasına korumaktan geri durmayız. Emniyet ve jandarma güçlerimizin bu hainleri bulacağına, adalet önünde gereken cezanın verileceğine inanıyorum. Bu olayın peşini bırakmayacak, bu alçakların ibretlik bir ceza alması için sonuna kadar takipçisi olacağız."