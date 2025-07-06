İzmir'de aylardır çöpler toplanmıyordu! Bir anda alev aldı, faciaya davetiye çıkardı

İzmir'in Buca ilçesindeki en işlek caddelerinden Aydın Hat Boyu Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp ve atıkları alevlere teslim oldu.

Yaklaşık bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele eden İzmir'de, bir felaketin daha kıyısından dönüldü. Buca ilçesinin en işlek caddelerinden Aydın Hat Boyu Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır toplanmayan çöpler, sokaklarda kilometrelerce uzanan bir yığın haline geldi.

Vatandaşları rahatsız eden ve otoyollorda şeritlerin bir kısmını tamamen kapatan çöpler için onca şikayete rağmen bir önlem alınmadı.

YANGIN ÇIKTI

Adeta büyük bir çöplüğe dönen Aydın Hat Boyu Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangında, tutuşan çöpler bölgede paniğe sebep oldu.

Aylardır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp dağlarından alevle birlikte siyah dumanlar yükseldi.

GÖKYÜZÜNÜ SİYAH DUMANLAR KAPLADI

İlk müdaheleyi çevreden vatandaşların yaptığı yangına, bir süre sonra itfaiye ekipleri gelerek müdahale etmeye başladı. Yanan atıklardan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü tamamen kapladı. Bu arada, demiryolu hattı bitişiğinde çıkan yangın sebebiyle İZBAN seferleri bir süre aksadı.

Alanda park halinde bulunan bir otomobilin de yangından zarar gördüğü bildirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

ÇOK KEZ UYARILMIŞTI

Birçok haber kanalı ve vatandaş, Buca'daki çöp dağlarını "İzmir'in göbeğinde çöp dağları yangına davetiye çıkarıyor" başlığıyla haberleştirmiş, yetkilileri uyarmıştı.

Çevre sakinleri, bu alanda artık çöp görmek istemediklerini ilgili devlet kurumlarının soruna kesin çözüm bulması gerektiğini ifade etmişti.