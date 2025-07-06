Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

İzmir'de aylardır çöpler toplanmıyordu! Bir anda alev aldı, faciaya davetiye çıkardı

İzmir'in Buca ilçesindeki en işlek caddelerinden Aydın Hat Boyu Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp ve atıkları alevlere teslim oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir'de aylardır çöpler toplanmıyordu! Bir anda alev aldı, faciaya davetiye çıkardı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 10:18

Yaklaşık bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele eden 'de, bir felaketin daha kıyısından dönüldü. ilçesinin en işlek caddelerinden Aydın Hat Boyu Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır toplanmayan çöpler, sokaklarda kilometrelerce uzanan bir yığın haline geldi.

Vatandaşları rahatsız eden ve otoyollorda şeritlerin bir kısmını tamamen kapatan çöpler için onca şikayete rağmen bir önlem alınmadı.

İzmir'de aylardır çöpler toplanmıyordu! Bir anda alev aldı, faciaya davetiye çıkardı

YANGIN ÇIKTI

Adeta büyük bir çöplüğe dönen Aydın Hat Boyu Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında çıktı.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangında, tutuşan çöpler bölgede paniğe sebep oldu.

Aylardır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp dağlarından alevle birlikte siyah dumanlar yükseldi.

GÖKYÜZÜNÜ SİYAH DUMANLAR KAPLADI

İlk müdaheleyi çevreden vatandaşların yaptığı yangına, bir süre sonra itfaiye ekipleri gelerek müdahale etmeye başladı. Yanan atıklardan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü tamamen kapladı. Bu arada, demiryolu hattı bitişiğinde çıkan yangın sebebiyle İZBAN seferleri bir süre aksadı.

Alanda park halinde bulunan bir otomobilin de yangından zarar gördüğü bildirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

İzmir'de aylardır çöpler toplanmıyordu! Bir anda alev aldı, faciaya davetiye çıkardı

ÇOK KEZ UYARILMIŞTI

Birçok haber kanalı ve vatandaş, Buca'daki çöp dağlarını "İzmir'in göbeğinde çöp dağları yangına davetiye çıkarıyor" başlığıyla haberleştirmiş, yetkilileri uyarmıştı.

Çevre sakinleri, bu alanda artık çöp görmek istemediklerini ilgili devlet kurumlarının soruna kesin çözüm bulması gerektiğini ifade etmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kartalkaya yangın faciası davası yarın başlıyor: Bin 998'er yıl hapis cezası isteniyor
Antalya'da yangın paniği! 2 eve sıçramadan söndürüldü
ETİKETLER
#izmir
#yangın
#orman yangınları
#çevre kirliliği
#buca
#Çöp Dağları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.