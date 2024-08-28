İzmir'de babalarının öldürdüğü 3 çocuğa veda! Acılı anne: Hangi birinize yanayım

28 Ağustos 2024 20:49 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 20:58

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 ay önce eşi Naciye Akkaplan ile boşanma kararı alan 45 yaşındaki Vesim Şimşek’in bunalıma girdiği öğrenilmişti. Eşiyle ayrı yaşayan Şimşek, beraber yaşadığı 4 çocuğunu dağlık alana götürüp tabancayla tek tek ateş etti.

2 yaşındaki Ceylin, 4 yaşındaki Cemre ve 14 yaşındaki Nira olay yerinde hayatını kaybederken 11 yaşındaki Hira Nur ise ağır yaralı olarak kurtuldu. İntihara kalkışan Vesim Şimşek de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

''HANGİNİZE YANAYIM ANNEM''

Yaşanan vahim olay sonrası hayatını kaybeden 3 kız kardeş annelerinin yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla son yolculuklarına uğurlandı. Hazreti Ömer Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesi anne Naciye Akkaplan, çocuklarının tabutuna sarılarak her biriyle ayrı ayrı helalleşirken "Hanginize yanayım" şeklindeki feryatları yürekleri dağladı.

''ONLAR ÇOCUKTUR, CENNETE GİDECEKLERDİR''

Cenaze namazını kıldıran Salihli Müftüsü Ali Çebi ise 3 kız kardeş için "Çocuklar zaten cennetlik, helallik almaya gerek yok. Onlar çocuktur cennete gideceklerdir" diyerek helallik almadı.

Öte yandan baba Vesim Şimşek ve kızı Hira Nur'un İzmir'de yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.